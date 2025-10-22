आतिशबाजी से कानपुर की हवा जहरीली: सांस लेने में तकलीफ, शहर के यह सबसे ज्यादा प्रदूषित

जागरण संवाददाता,कानपुर। दीपों के त्योहार के बाद शहर धुंध और धुएं की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। दीपावली बीतते ही शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 254 दर्ज किया गया, जो आरेंज जोन में है। यानी त्योहार की रोशनी के साथ-साथ हवा में छाई धूल, धुआं और पटाखों का असर अब शहर की सांसों पर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, दीपावली से पहले जहां एक्यूआइ 206 तक पहुंचा था, वहीं अब यह बढ़कर 254 हो गया है। त्योहार के बाद हवा और अधिक दूषित हो गई, जिसको लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है।



प्रदूषण मापन के लिए शहर के तीन प्रमुख निगरानी केंद्र एफटीआई किदवई नगर में 275, एनएसआइ कल्याणपुर में 262 और नेहरू नगर में 226 का वायु गुणवत्ता का स्तर बुधवार को शाम सात बजे तक दर्ज किया गया, जो खराब स्तर है। आतिशबाजी से निकले सूक्ष्म कण पीएम 2.5 और पीएम 10 अब हवा में घुलकर उसे खतरनाक बना रहे हैं। ये कण फेफड़ों के अंदर तक जाकर सांस की नलियों को प्रभावित करते हैं।