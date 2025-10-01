Language
    कानपुर में दशहरा पर्व पर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, इन मार्गों से न जाएं

    By atul mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:21 PM (IST)

    कानपुर में परेड रामलीला दशहरा मेला और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर के कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है जो कार्यक्रम के अंत तक जारी रहेगा। लाल इमली एमजी कॉलेज चौराहा और बड़ा चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर यातायात परिवर्तन किए गए हैं। शहर में कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।

    परेड रामलीला और दशहरा मेला के चलते आज बदला रहेगा यातायात।

    जागरण संवाददाता,कानपुर। परेड रामलीला, रावण वध और दशहरा मेला के चलते यातायात पुलिस ने परेड और इसके आसपास यातायात व्यवस्था को सुगम और बेहतर बनाने के लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। शाम पांच बजे से लेकर देर रात कार्यक्रम समाप्ति तक यह डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी।

    इस तरह बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

    • - लाल इमली चौराहे से कोई भी वाहन कारसेट परेड की तरफ नही जा सकेगें, ये वाहन लाल इमली चौराहे से सिलवर्टन तिराहे से होते हुए जाएंगे।
    • - एमजी कालेज चौराहे से कोई भी वाहन कारसेट और नवीन मार्केट की तरफ नहीं जा सकेगें। ये वाहन सिलवर्टन तिराहा, ग्रीनपार्क चौराहे होते हुए जाएंगे।
    • - बड़ा चौराहा से कोई भी वाहन परेड की ओर नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन मेस्टन रोड, मूलगंज चौराहे से होते हुए जाएंगे।
    • - चेतना चौराहे से कोई भी वाहन बडा चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा, ये वाहन व्यायामशाला, मेघदूत तिराहे से होते हुए जाएंगे।
    • - मेघदूत तिराहे से कोई भी वाहन बडा चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा ये वाहन वीआइपी रोड सरसैय्या घाट होते हुए जाएंगे।
    • - यतीमखाना चौराहे से कोई भी वाहन परेड की ओर नहीं जा सकेंगे, ये वाहन लाल इमली चौराहे से होकर जाएंगे।
    • - म्योर मिल की तरफ से कोई भी वाहन कारसेट की तरफ नहीं जा सकेगें,ये वाहन एमजी कालेज चौराहा या भार्गव हास्पिटल से होते हुए जाएंगे।
    • - लैंडमार्क तिराहे से कोई भी वाहन परेड की तरफ नहीं जा सकेगें,ये वाहन बड़ा चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
    • - गिलिस बाजार चौराहा कोतवाली से कोई भी वाहन परेड की तरफ नहीं जा सकेगा,ये वाहन बड़ा चौराहा या मूलगंज चौराहे से होकर जा सकेंगे।
    • - मूलगंज चौराहे से कोई भी वाहन सद्भावना चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे, ये वाहन बडा चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

    यहां पर रहेगी पार्किंग व्यवस्था

    • - क्रिस्टल पार्किंग परेड चौराहा
    • - चेतना चौराहा से सरसैय्या घाट चौराहा की बीच पार्किंग
    • - नगर निगम इंटर कालेज के पास
    • - एमजी कालेज चौराहे के पास खाली मिल के जमीन पर पार्किंग
    • - उर्सुला अस्पताल रोड के किनारे
    • - जीआइसी कालेज पार्किंग

    दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ऐसी रहेगी यातायात व्यवस्था

    दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था प्रमुख गंगाघाट मार्गाें पर आज दोपहर एक बजे से विसर्जन समाप्त होने तक लागू रहेगी।

    प्रतिमा विसर्जन को लेकर इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

    • - कल्याणपुर से आवास विकास नहर पनकी होते कोई भी वाहन अरमापुर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान वाहन कल्याणपुर से जरीब चौकी, फजलगंज चौराहे से विजय नगर होते हुए भौंती जाएंगे।
    • - कल्याणपुर से बारासिरोही नहर के बीच वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी, इस दौरान वाहन शताब्दी नगर से गंगागंज क्रासिंग हाेते हुए भौंती जा सकेंगे।
    • - रेवथ्री तिराहे से भैंरोघाट, मर्चेंट्स चेंबर, टैफ्को व ग्रीनपार्क चौराहे की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। इस दौरान वाहन रेवथ्री तिराहे से आभा नर्सिंग होम होते हुए गंतव्य को जा सकेंगे।
    • - उन्नाव से आने वाले वाहन गंगा बैराज से बाएं मुड़कर कर्बला की ओर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान वाहन गंगा बैराज से यश कोठारी चौराहा, सिंहपुर तिराहे से होकर गंतव्य को जा सकेंगे।
    • - मंधना चौराहे से गंगा बैराज की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी।
    • - चौकी गंगा बैराज व थाना गंगाघाट उन्नाव से वाहन गंगा बैराज की ओर नहीं सकेंगे।

