कानपुर में दशहरा पर्व पर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, इन मार्गों से न जाएं

कानपुर में परेड रामलीला दशहरा मेला और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर के कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है जो कार्यक्रम के अंत तक जारी रहेगा। लाल इमली एमजी कॉलेज चौराहा और बड़ा चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर यातायात परिवर्तन किए गए हैं। शहर में कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।