IND A vs AUS A मैच के चलते कानपुर में बदला रहेगा यातायात, इन मार्गों पर न जाएं, यहां रहेगी पार्किंग

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीनपार्क स्टेडियम में 30 सितंबर को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के चलते आसपास यातायात बदला रह सकता है। डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार के अनुसार, दर्शकों की भीड़ को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे से रात में मैच समाप्ति तक डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी।