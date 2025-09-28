Language
    IND A vs AUS A मैच के चलते कानपुर में बदला रहेगा यातायात, इन मार्गों पर न जाएं, यहां रहेगी पार्किंग

    By atul mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:11 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में 30 सितंबर को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच है। यातायात पुलिस दर्शकों की भीड़ को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर दोपहर 12 बजे से मैच समाप्ति तक डायवर्जन लागू कर सकती है। शहर में कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

    ग्रीन पार्क में मैच की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीनपार्क स्टेडियम में 30 सितंबर को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के चलते आसपास यातायात बदला रह सकता है। डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार के अनुसार, दर्शकों की भीड़ को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे से रात में मैच समाप्ति तक डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी।

    प्रथम चरण में यहां यह रहेगी डायवर्जन की व्यवस्था (मुख्य डायवर्जन)

    • फूलबाग चौराहे से आने वाले वाहन जिन्हें वीआइपी रोड होकर मर्चेंट्स चेंबर की तरफ जाना है, वे मेघदूत तिराहे से आगे नहीं जा सकेंगे। ये वाहन मेघदूत तिराहे से बड़ा चौराहा, परेड चौराहा, चुन्नीगंज होकर जाएंगे।
    • फूलबाग चौराहे से आने वाले वाहन जिन्हें कचहरी व ग्रीनपार्क स्टेडियम जाना है, वे मेघदूत तिराहा से वीआइपी रोड होकर जाएंगे, लेकिन डीएवी तिराहा से आगे नहीं जा सकेंगे।
    • कंपनी बाग चौराहे से आने वाले वाहन जिन्हें सरसैयाघाट चौराहे की तरफ जाना है, वे मर्चेंट्स चेंबर तिराहा से आगे नहीं जा सकेंगे। ये वाहन मर्चेंट्स चेंबर तिराहे से दाहिने मुड़कर सिलवर्टन तिराहे, लाल इमली चौराहे होकर जाएंगे।
    • बड़ा चौराहा मूलगंज की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें हडर्ड चौराहा की तरफ जाना है, वे कारसेट परेड चौराहा से आगे नहीं जा सकेंगे। ये वाहन कारसेट चौराहे से लाल इमली चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
    • भार्गव नर्सिंग होम चौराहे से कोई भी वाहन म्योर मिल तिराहे की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे वाहन बड़ा चौराहा परेड चौराहा होकर जाएंगे।

    द्वितीय चरण (आवश्यकतानुसार) रेवथ्री और सरसैया घाट

    • मर्चेट्स चेंबर पर अधिक दबाव होने पर कोई भी वाहन रेवथ्री तिराहे से आगे मर्चेंट्स चेंबर की ओर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन रेवथ्री तिराहे से दाहिने मुड़कर विजय विला होटल होते हुए जाएंगे।
    • डीएवी तिराहे से ज्यादा दबाव होने की स्थिति में डायवर्जन सरसैया घाट से किया जाएगा। इस स्थिति में वाहन सरसैया घाट से बाएं मुड़कर बड़ा चौराहा होते हुए जा सकेंगे।

    तृतीय चरण (आवश्यकतानुसार) मेघदूत तिराहा एवं रानी घाट

    • रेवथ्री के आसपास अधिक दबाव होने पर डायवर्जन रानीघाट से किया जाएगा। ऐसे वाहन रानीघाट चौराहा से दाहिने मुड़कर राजीव पेट्रोल पंप होते हुए जाएंगे।
    • सरसैयाघाट चौराहे पर यातायात दबाव होने मेघदूत तिराहे से डायवर्जन किया जाएगा। ऐसे वाहन मेघदूत तिराहे से वीआइपी रोड पर नहीं जा सकेंगे। सभी प्रकार के वाहन मेघदूत तिराहे से बड़ा चौराहा होते हुए जाएंगे।

    यहां रहेगी पार्किंग व्यवस्था

    • गैस गोदाम मैदान, लठ्ठा कोठी
    • एमजी कालेज चौराहे से सिलवर्टन तिराहे तक सड़क के किनारे
    • मैकराबर्टगंज फुटबाल मैदान
    • म्योर मिल मैदान (एफएम कालोनी सिलवर्टन तिराहा)
    • लाल इमली फैक्ट्री मेनगेट के साइड सड़क के दोनों तरफ
    • जीआइसी मैदान, लाल इमली चौराहा
    • मिलन गेस्ट हाउस
    • टैफ्को आवासीय परिसर
    • परमट पार्किंग
    • मैकराबर्ट हास्पिटल के सामने
    • सरसैय्याघाट चौराहा से घाट की ओर पार्किंग (अधिवक्ता गण)
    • 55 बीएन एनसीसीस आफिस मैदान
    • डीएवी डिग्री कालेज मैदान
    • डायल-112 कैंपस

