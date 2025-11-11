Delhi Blast के बाद कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने संभाला मोर्चा, फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में पहुंचे

जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके के बाद शहर को अलर्ट कर दिया गया। मंगलवार दोपहर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने फोर्स के साथ बेकनगंज की सद्भावना चौकी से हलीम चौराहे तक पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने गश्त के दौरान सड़क किनारे लंबे समय से खड़ी धूल जमी कारों को देख उसे हटवाने को कहा। न हटने पर सीज करने के भी निदेश दिए।

उन्होंने गश्त शुरू करने के दौरान एक छात्रा से हाथ मिला उसका हालचाल पूछा। इसके बाद रास्तेभर में महिलाओं, पुरुषों, दुकानदारों और ठेलेवालों से खड़े वाहनों पर नजर रखने व संदिग्ध दिखने पर पुलिस को सूचना देने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका नमा गोपनीय रहेगा। दुकानदारों को भी सीसी कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया। वहीं, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार व हर जोन के डीसीपी ने भी अलग-अलग पैदल गश्त किया।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद शहर के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों पर इलाके में सभी पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं। कहा कि जनता से अपेक्षा है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में पुलिस व जनता का सहयोग आवश्यक है।

पुलिस को भी सुनिश्चित किया कि नागरिकों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो और शांति व कानून व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने नई सड़क, सद्भावना चौकी, यतीमखाना, तलाक महल, रूपम टाकीज, हलीम कालेज चौराहा, तुकनिया पुरवा चौराहा, अलम मार्केट, दलेलपुरवा चौराहा, नजीरबाग, मछली तिराहा, दादामियां चौराहा समेत स्थानों पर पहुंचकर लोगों से जानकारी की।

उन्हाेंने कहा कि भाम्रक सूचनाएं देने वालों पर भी भी टीम निगरानी कर रही है। सीसी कैमरों से भी निगरानी जारी है। पैदल गश्त में पुलिस आयुक्त के साथ डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह, एडीसीपी एलआइयू महेश कुमार एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह व पांच थानों की फोर्स थी।



शहर के इन मुहल्लों में होगी विशेष निगरानी

चमनगंज, बेकनगंज, अनवरगंज इफ्तिखाराबाद, हरबंश माहोल के नाला रोड, पेचबाग, नई सड़क, मूलगंज, गम्मू खां का हाता, कर्नलगंज, बाबूपुरवा एनएलसी, चार राड चौराहा, नौबस्ता मछरिया, दासू कुआं, रावतपुर, कलक्टरगंज, जाजमऊ समेत मुहल्लों पर पुलिस टीम विशेष निगरानी करेगी।

कानपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के लिए तैनात सीआइएसएफ के जवान। जागरण आर्काइव चकेरी हवाई अड्डे पर अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाई दिल्ली में हुए धमाके के मद्देनजर चकेरी हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी किया गया है। यहां कई चक्रों में सघन तलाशी ली जा रही है। वाहनों की भी जांच हो रही है। मंगलवार को हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों ने बैठक कर सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ,

ढाई किमी तक नाकाबंदी हाईवे से हवाई अड्डे के लिए लिए मुड़ते ही ढाई किमी तक पुलिस ने नाकाबंदी शुरू की है। यहां हवाई अड्डे जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इसके बाद हवाई अड्डे के गेट पर सघन चेकिंग की जा रही है। बिल्डिंग में घुसने पर फिर चेकिंग हो रही है। सीसी कैमरों की संख्या बढ़ाकर निगरानी और सघन की गई है।