Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: डॉ शाहीन और जैश...कानपुर मेडिकल कालेज में पोस्टिंग, बर्खास्तगी और पति से तलाक

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:23 PM (IST)

    कानपुर में डॉ शाहीन की पोस्टिंग, बर्खास्तगी और तलाक जैसे मामलों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। जैश से संबंधों को लेकर भी पड़ताल जारी है। एजेंसियां पोस्टिंग की प्रक्रिया, बर्खास्तगी के कारणों और तलाक के पीछे की परिस्थितियों की जांच कर रही हैं। मुख्य रूप से डॉ शाहीन के जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों की गहराई से जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Delhi Blast: जैश की सफेदपोश में नेटवर्क में शामिल डा. शाहीन सईद का जीएसवीएम मेडिकल कालेज से गहरा नाता रहा है। कानपुर में रहकर उसने नौकरी की। शाहीन के पकड़ने जाने के बाद जांच एजेंसियां उसके हर पहलू पर जांच कर रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना सूचना के चली गई थी

    वर्ष 2006 से 13 तक फार्माकोलाजी में प्रवक्ता डा. शाहीन की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन से अगस्त 2006 में हुई थी। वर्ष 2009-10 में कन्नौज मेडिकल कालेज में छह महीने तक नौकरी करने के बाद फिर से जीएसवीएम को ज्वाइन किया। हालांकि, वर्ष 2013 में बिना सूचना के फार्माकोलाजी विभाग से चले जाने के बाद वर्ष 2021 में उन्हें शासन ने बर्खास्त किया।

     शुरुआती पढ़ाई लखनऊ से की

    जीएसवीएम मेडिकल कालेज के रिकार्ड के अनुसार डा. शाहीन मूलरूप से लखनऊ की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के लालबाग गर्ल्स इंटर कालेज से हुई। वर्ष 2003 में प्रयागराज के मेडिकल कालेज से एमबीबीएस व वर्ष 2005 से एमडी की पढ़ाई की। करीब आठ वर्ष तक बतौर फार्माकोलाजी प्रवक्ता डा. शाहीन का विवादों से भी गहरा नाता रहा।

    पति से हो गया था तलाक

    मेडिकल कालेज के एल ब्लाक के 29 नंबर कमरे में रहने वाली डा. शाहीन का शासन से बर्खास्त के बाद वर्ष 2015 में प्रति नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. जफर से तलाक हो गया। डा. शाहीन के पिता का नाम सईद अहमद अंसारी है। मेडिकल कालेज में लंबे समय रहने के बाद भी डा. शाहीन का किसी से अपने और अन्य विभाग के प्रोफेसर से विशेष जुड़ाव नहीं रहा।

    नौकरी में ज्यादातर गायब रहती थी

    बताया जा रहा है कि नौकरी के ज्यादातर समय गायब रहने के कारण शासन ने उन्हें बर्खास्त किया। मेडिकल कालेज प्राचार्य से लेकर अन्य विभाग के प्रोफेसर तक उनके संपर्क में नहीं थे। इस संबंध में मेडिकल कालेज प्रशासन या पड़ोसी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है।

    लखनऊ में पिता ने दी ये जानकारी

    फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में लालबाग स्थित उनके आवास और डालीगंज में पुराने घर पर पुलिस पहुंची। शाहीन के पिता को बेटी की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा है। वे बार-बार यही कह रहे – मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने जिंदगी लोगों की सेवा में लगाई, मुझे नहीं लगता वह किसी गलत काम में शामिल हो सकती है।

    जानें क्या है पूरा मामला

    सोमवार को सुबह दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए थे। शाम होते ही लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ। इसमें नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जांच तेजी हुई तो लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया। शाहीन की कार से AK-47 बरामद की गई थी। खबर है कि ब्लास्ट से जुड़े सभी विस्फोटक और हथियार सप्लाई करने के लिए शाहीन की कार का इस्तेमाल किया गया था।

    मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी

    दावा है कि हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉ. शाहीन जैश की महिला विंग हेड है। वह गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी है। बाद में राजफाश हुआ कि डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। उसी के इशारे पर भारत में जैश के लिए आतंक की महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। वह जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से जुड़ी हुई थी।