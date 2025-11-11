दिल्ली आतंकी ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन, जैश महिला विंग की चीफ डा. शाहीन जीएसवीएम मेडिकल कालेज में थी डाक्टर

जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। धमाके के बाद गिरफ्तार जैश की महिला विंग की चीफ डॉ. शाहीन कानपुर के मेडिकल कालेज की डाक्टर थी। वह भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। शाहीन जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई थी।

दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को विस्फोट के बाद संदिग्धों की धरपकड़ की जा रही है। इसी मामले में फरीदाबाद से जैश की महिला विंग चीफ डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया गया। डॉ. शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया कि डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर से लगातार संपर्क में थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद से 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल का भी राजफाश हुआ है। गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन का जैश से सीधे संबंधों का खुलासा हो रहा है।

जांच में सामने आया है कि लेडी डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग जमात उल मोमीनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। दावा किया जा रहा है कि उसका टारगेट ही यही था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप में जोड़ा जाए।



2006 से 2013 तक थी कानपुर में डॉ. शाहीन सईद कानपुर में रही। मेडिकल कालेज के डाक्टर्स इस जानकारी के सामने आने के बाद से स्तब्ध हैं। शाहीन साल 2006 से 2013 में फार्माकोलाजी की प्रवक्ता रही। 2006 में जीएसवीएम प्रवक्ता पद पर ज्वाइन किया। बिना सूचना के जीएसवीएम से 2013 में चली गईं। डॉ. शाहीन सईद ने Mbbs प्रयागराज से किया। इसके पति डॉ जफर सईद नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर है।

यहां रहती थी डा शाहीन एल ब्लाक में 29 में रहती थी। 2021 में शासन की ओर से इसे बर्खास्त कर दिया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन से इसका अगस्त 2006 में सेलेक्शन हुआ था। साल 2009 से 2010 में छह महीने के लिए कन्नौज में नौकरी की। फिर से ट्रांसफर होकर मेडिकल कालेज आ गई।

इस वजह से गिरफ्तार जांच में सामने आया कि लखनऊ की रहने वाली शाहीन फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद से की थी। इसी ने अपनी कार में AK-47 छिपाने की इजाजत दी थी। जांच में पता चला कि वह भी इसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी। पुलिस ने शाहीन को गिरफ्तार किया तो आतंकी नेटवर्क का राजफाश हुआ।