Akhilesh Dubey Case: एक और आडियो वायरल, अधिवक्ता से बोला अखिलेश दुबे- डिफेंस लिखकर पूरा मुकदमा खत्म करा दें...

जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा नेता रवि सतीजा पर लड़की के जरिए दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने के आरोपित अखिलेश दुबे का एक और आडियो बुधवार को प्रचलित हुआ, जिसमें अखिलेश और अनुराग नाम के एक अधिवक्ता के बीच करीब पांच मिनट की बातचीत है। इस दौरान अखिलेश ने सतीजा पर दर्ज मुकदमे के दूसरे आरोपित ध्रुव गुप्ता के बारे में बता उसका नाम भी विवेचना हटाने के तरीके अधिवक्ता को बता रहा है। बातचीत के कुछ अंश...