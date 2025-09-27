Akhilesh Dubey Case: जेल प्रशासन ने अखिलेश दुबे की दो अस्पतालों में कराई जांच, जानें ऐसा क्या हुआ?

कानपुर के लैंड माफिया और अधिवक्ता अखिलेश दुबे की जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल कार्डियोलॉजी विभाग पहुंचाया जहां उनका इलाज किया गया। सूत्रों के अनुसार बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए अब उन्हें मुरारीलाल अस्पताल में भी जांच की गई है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा नेता से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे की जेल प्रशासन ने शनिवार को रुटीन जांच कराई। कार्डियोलाजी में उसकी टीएमटी और ईको जांच हुई। इसके बाद उसे मुरारीलाल अस्पताल भेजा गया। वहां एक्सरे और पीएफटी (परमोरिक फंक्शन टेस्ट) हुआ। दोनों अस्पतालों की जांच रिपोर्ट सामान्य रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बर्रा के जूही डब्ल्यू ब्लाक निवासी भाजपा नेता व होटल कारोबारी रवि सतीजा व ध्रुव गुप्ता नाम के व्यक्ति पर दिसंबर 2024 को मूलरूप से बिहार की रहने वाली लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने आरोप लगाया था कि सतीजा ने उसकी नाबालिग बहन से दुष्कर्म का प्रयास किया था। पहले विवेचक ने जांच में दुष्कर्म का प्रयास की धारा हटा सामूहिक दुष्कर्म की धारा लगा दी थी, लेकिन जब भाजपा नेता ने अधिकारियों से गुहार लगाई तो दूसरे विवेचक ने जांच की। जांच में मुकदमा झूठा निकला।

रवि सतीजा ने बताया कि ये मुकदमा अखिलेश दुबे ने षडयंत्र रचकर मेरे खिलाफ 50 लाख रुपये रंगदारी न देने पर कराया था। एसआइटी ने उसके खिलाफ जांच शूरू की तो रंगदारी, ब्लैकमेलिंग करने, जमीन कब्जाने समेत आरोप सही पाए गए। इसके बाद सात अगस्त को अखिलेश व उसके गैंग पर बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कर अखिलेश व लवी मिश्रा को आठ अगस्त को जेल भेजा गया था। उसके बाद अखिलेश दुबे पर किदवई नगर थाने में दो, कोतवाली व ग्वालटोली थाने में एक-एक मुकदमे दर्ज हुए। अखिलेश दुबे तब से जेल में बंद है।