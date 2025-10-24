कानपुर में खौफनाक वारदात, बर्रा में 6 साल के मासूम को अपहरण के बाद मार डाला
कानपुर के बर्रा इलाके में 6 साल के एक मासूम के अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। दोपहर दो बजे बच्चे का अपहरण कर लिया गया था।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में खौफनाक वारदात सामने आई है। बर्रा थानाक्षेत्र से छह साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज से मामले का राजफाश हुआ।
घटना कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर स्नेह चौराहा की है। घर के बाहर खेल रहे छह साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी। बच्चा शुक्रवार दोपहर दो बजे गायब हुआ। उसकी काफी देर तक तलाश की गई। स्वजनों की सूचना पर तीन बजे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो मोहल्ले का रहने वाला एक युवक शिवम बच्चे को ले जाता हुआ दिखा। वापस में शिवम अकेला आते दिखाई दिया।
बच्चे की तलाश की गई तो उसका शव पांडु नदी में मिला। मृतक आयुष सोनकर का परिवार और शिवम का परिवार एक ही मकान पर किराए पर रहता है। दोनों परिवारों के बीच काफी मन मुटाव रहता है। बताया जा रहा है कि आरोपित शिवम मृतक आयुष की मां पर भी बुरी नजर रखता था। प्राथमिक तौर पर गला दबाकर आयुष की हत्या की गई है।
