कानपुर में खौफनाक वारदात, बर्रा में 6 साल के मासूम को अपहरण के बाद मार डाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में खौफनाक वारदात सामने आई है। बर्रा थानाक्षेत्र से छह साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज से मामले का राजफाश हुआ।

घटना कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर स्नेह चौराहा की है। घर के बाहर खेल रहे छह साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी। बच्चा शुक्रवार दोपहर दो बजे गायब हुआ। उसकी काफी देर तक तलाश की गई। स्वजनों की सूचना पर तीन बजे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो मोहल्ले का रहने वाला एक युवक शिवम बच्चे को ले जाता हुआ दिखा। वापस में शिवम अकेला आते दिखाई दिया।