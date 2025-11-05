हैवानियत की हद! फेसबुक के जरिए दोस्ती फिर दुष्कर्म, फिर रिश्तेदारों को अश्लील वीडियो भेज किया बदनाम
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति ने हैवानियत की हद पार कर दी। पहले महिला से फेसबुक के जरिए दोस्ती की। फिर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना ली। यहीं नहीं आरोपित ने अपने दोस्तों के साथ भी संबंध बनाने का दबाव डाला।
जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी में युवक ने पहले फेसबुक पर महिला से दोस्ती की। इसके बाद झांसा देकर दुष्कर्म करके अश्लील वीडियो बना लिया। आरोप है कि विरोध पर बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक शोषण किया। प्रताड़ित होकर मिलने से इन्कार किया तो बदनाम करने के लिए रिश्तेदारों को अश्लील वीडियो भेज दिए। इससे आहत होकर पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
रामादेवी निवासी महिला के मुताबिक मई 2021 में मूलरूप से उन्नाव के सफीपुर और वर्तमान में बर्रा विश्वबैंक में रहने वाले निर्मल कुमार से उसकी फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। इसके बाद उसने मेलजोल बढ़ाते हुए घर आना-जाना शुरू कर दिया। घर आने-जाने के दौरान ही आरोपित ने नशीला पदार्थ पिलाकर उनके दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विरोध पर बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद उसने दोस्तों से भी संबंध बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत उसके स्वजन महेश नारायण और गीता देवी से की तो उन्होंने भी धमकाना शुरू कर दिया। इस पर उसने मिलने से इन्कार किया तो आरोपित ने उनका अश्लील वीडियाे रिश्तेदार को भेज दिया। चकेरी थाना प्रभारी चकेरी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश जारी है।
इधर, छात्रा को शोहदा दे रहा एडिट की अश्लील फोटो प्रचलित करने की धमकी
बाबूपुरवा में लगातार धमकियों से डरी छात्रा के पिता ने शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इससे पहले किदवई नगर थाने में शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई न होने से उसके हौसले बुलंद हैं। अब वह बेटी को स्कूल और कोचिंग आते-जाते रास्ते में रोककर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा है। इन्कार पर उसकी एडिट की अश्लील फोटो प्रचलित करके बदनाम करने की धमकी देता है।
