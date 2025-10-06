Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाकी का रौब...मूंछ पर तांव देकर चौकी इंचार्ज ने छात्र को मारा थप्पड और फिर मारी लात, Video Viral

    By vipin trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:46 PM (IST)

    कानपुर के किदवई नगर में ओवरस्पीडिंग के आरोप में पकड़े गए छात्र से मारपीट के मामले में चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। छात्र को पीटने में लाइन हाजिर हुए चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच एसीपी नौबस्ता को सौंपी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    छात्र को पीटता किदवई नगर चौकी इंचार्ज। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानुपर में पुलिस वाले का रौब का वीडियो इन दिनों चर्चा में है। किदवई नगर चौकी के अंदर चौकी इंचार्ज ने मूछ पर तांव दिया छात्र को थप्पड़ मारा और फिर लात मार दी। उसी समय वीडियो बना रहे युवक को भी धमकी दी।  इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया तो चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया था और अब उसे निलंबित भी कर दिया गया। हालांकि इंटरनेट मीडिया में चर्चा है कि ये कार्रवाई क्या काफी है? एफआइआर क्यों नहीं हो रही?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किदवई नगर में रविववार को ओवर स्पीड के आरोप में पकड़े गए छात्र के मारपीट न करने का नियम बताने पर मारपीट करने में लाइन हाजिर हुए चौकी प्रभारी अमित विक्रम त्रिपाठी को सोमवार निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं मामले की गंभीरता को देखते जांच नौबस्ता एसीपी चित्रांशु गौतम को सौंपी गई है। हालांकि मामले में दोषी दो और पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें से एक पुलिसकर्मी भी छात्र को वीडियो में मारते दिख रहा था, जबकि चौकी पर खड़े एक अन्य दारोगा मूकदर्शक बने देखते रहे। उन्हाेंने साथ दारोगा और सिपाही को रोकने तक की जहमत नहीं उठाई।

    नारामऊ, बिठूर निवासी अक्षय प्रताप सिंह रविवार दोपहर बीटेक कर रहे शिवराजपुर निवासी दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर में किसी काम से आया था। गौशाला चौराहे पर चेकिंग कर रहे किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ने रुकने का इशारा किया, लेकिन अक्षय ने बाइक बढ़ा दी। इसपर पुलिस कर्मियों ने शिवराम पेट्रोल पंप के पास उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पकड़कर चौकी पर ले आए।

    चौकी प्रभारी ने अक्षय की कालर पकड़कर घसीटने लगे तो उसने विरोध करते हुए कहा कि आप घसीट नहीं सकते। बस उसके इतना कहते ही चौकी प्रभारी आपा खो बैठे और उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी। इसके बाद उसे लात भी जड़ दी, जिससे वह कराहा उठा था। इसके बाद अक्षत के सरजी यह ठीक नहीं किया कहते ही चौकी प्रभारी और भड़क गए।

    मारपीट करते हुए उसे दुरुस्त करने की धमकी भी दे डाली। इस दौरान साथी अभिषेक ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रचलित कर दिया। इस पर डीसीपी दक्षिण वीडियाे को संज्ञान में लेकर चौकी इंजार्च को लाइन हाजिर कर दिया था।

    मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा को सौंपी थी। मामले में हल्की कार्रवाई को सवाल खड़े हुए तो आनन-फानन में चौकी इंचार्ज के निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया।

    डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि छात्र से मारपीट के आरोपित दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच नौबस्ता एसीपी को सौंप दी गई है।

    यह भी पढ़ें- Gold Silver Price Today: करवाचौथ से पहले सोना-चांदी के दामों में तेजी, क्या चांदी पहुंचेगी दो लाख तक?

    यह भी पढ़ें- वाह कानपुर पुलिस! युवती को कार में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास, दरोगा ने कहा– सुलह कर लो