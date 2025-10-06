खाकी का रौब...मूंछ पर तांव देकर चौकी इंचार्ज ने छात्र को मारा थप्पड और फिर मारी लात, Video Viral

कानपुर के किदवई नगर में ओवरस्पीडिंग के आरोप में पकड़े गए छात्र से मारपीट के मामले में चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। छात्र को पीटने में लाइन हाजिर हुए चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच एसीपी नौबस्ता को सौंपी गई है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानुपर में पुलिस वाले का रौब का वीडियो इन दिनों चर्चा में है। किदवई नगर चौकी के अंदर चौकी इंचार्ज ने मूछ पर तांव दिया छात्र को थप्पड़ मारा और फिर लात मार दी। उसी समय वीडियो बना रहे युवक को भी धमकी दी। इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया तो चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया था और अब उसे निलंबित भी कर दिया गया। हालांकि इंटरनेट मीडिया में चर्चा है कि ये कार्रवाई क्या काफी है? एफआइआर क्यों नहीं हो रही?

किदवई नगर में रविववार को ओवर स्पीड के आरोप में पकड़े गए छात्र के मारपीट न करने का नियम बताने पर मारपीट करने में लाइन हाजिर हुए चौकी प्रभारी अमित विक्रम त्रिपाठी को सोमवार निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं मामले की गंभीरता को देखते जांच नौबस्ता एसीपी चित्रांशु गौतम को सौंपी गई है। हालांकि मामले में दोषी दो और पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें से एक पुलिसकर्मी भी छात्र को वीडियो में मारते दिख रहा था, जबकि चौकी पर खड़े एक अन्य दारोगा मूकदर्शक बने देखते रहे। उन्हाेंने साथ दारोगा और सिपाही को रोकने तक की जहमत नहीं उठाई।

नारामऊ, बिठूर निवासी अक्षय प्रताप सिंह रविवार दोपहर बीटेक कर रहे शिवराजपुर निवासी दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर में किसी काम से आया था। गौशाला चौराहे पर चेकिंग कर रहे किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ने रुकने का इशारा किया, लेकिन अक्षय ने बाइक बढ़ा दी। इसपर पुलिस कर्मियों ने शिवराम पेट्रोल पंप के पास उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पकड़कर चौकी पर ले आए।

चौकी प्रभारी ने अक्षय की कालर पकड़कर घसीटने लगे तो उसने विरोध करते हुए कहा कि आप घसीट नहीं सकते। बस उसके इतना कहते ही चौकी प्रभारी आपा खो बैठे और उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी। इसके बाद उसे लात भी जड़ दी, जिससे वह कराहा उठा था। इसके बाद अक्षत के सरजी यह ठीक नहीं किया कहते ही चौकी प्रभारी और भड़क गए।