वाह कानपुर पुलिस! युवती को कार में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास, दरोगा ने कहा– सुलह कर लो

कानपुर के जाजमऊ में एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने उसे कार में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया और शादी से इनकार करने पर तेजाब से जलाने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और संयुक्त पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक युवती के साथ दरिंदगी का प्रयास किया गया। लेकिन इससे ज्यादा हद तब हो गई जबकि सुरक्षा का वादा करने वाली खाकी ही उस पर समझौते का दबाव डालने लगी। मामला जाजमऊ क्षेत्र का है।

जाजमऊ में एक युवती ने युवती को कार में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। वाट्सएप पर अश्लील मैसेज किया। रास्ते में रोककर शादी करने का दबाव भी बनाया। आरोपित ने बात न मानने पर मुंह पर तेजाब डाल जलाने की धमकी दी। पीड़िता ने हेल्पलाइन नंबर 1076 पर काल की तो अगले दिन ही थाने के दारोगा आरोपित को लेकर घर पहुंच और सुलह करने का दबाव बनाया।

आरोप है कि दारोगा ने कहा कि केस करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। यह सुन आरोपित हंसता रहा। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने सोमवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध-मुख्यालय से गुहार लगाई। जाजमऊ निवासी 20 वर्षीय युवती एक कंपनी में कार्यरत है। उसका आराेप है कि क्षेत्र के शादीशुदा युवक ने एक अगस्त को जेके चौराहे के पास कार में खींचकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वह किसी तरह से कार से बाहर निकल भागी। घटना से डरकर और लोकलाज के चलते किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद आरोपित वाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज व धमकाने लगा। रास्ते में रोककर शादी करने व शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया।