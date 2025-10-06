Gold Silver Price Today: करवाचौथ से पहले सोना-चांदी के दामों में तेजी, क्या चांदी पहुंचेगी दो लाख तक?

Language
    By ritesh dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:01 PM (IST)

    कानपुर के सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। चांदी 156000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना 122000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तीन महीने में चांदी 40% तक महंगी हो गई है। कीमतों के कारण खरीदारी धीमी है लेकिन निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर चांदी 1.60 लाख का आंकड़ा पार करती है तो दो लाख तक जा सकती।

    करवाचौथ से पहले कानपुर में सोना चांदी के भाव में तेजी।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Gold Silver Price Today: त्योहारी सीजन की आहट के साथ शहर के सराफा बाजार में सोना और चांदी की चमक तो बढ़ी है, लेकिन यह चमक अब आम खरीदारों की जेब पर भारी पड़ने लगी है। सोमवार को बाजार खुलते ही चांदी का भाव 1,56,000 प्रति किलोग्राम और सोना 1,22,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तीन महीने पहले तक यही चांदी 1,10,000 के आसपास बिक रही थी। यानी सिर्फ एक तिमाही में करीब 40 प्रतिशत का उछाल दर्ज हुआ है। वहीं सोने में इस सप्ताह 1500 रुपये और बढ़ गए।

    लगातार बढ़ती कीमतों से ग्राहकों की खरीदारी की रफ्तार थमी है, वहीं निवेशकों की दिलचस्पी और तेज हो गई है। ज्वैलर्स के अनुसार, इस समय बाजार में भाव स्थिर होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जून से सितंबर के बीच चांदी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। जून में जहां चांदी 1,10,000 प्रति किलोग्राम थी, वहीं अब 1,56,000 प्रति किलो ग्राम हो गई है, यानी 46,000 की बढ़ोतरी।

    व्यापारियों के मुताबिक यह पिछले पांच सालों में सबसे तेज उछाल माना जा रहा है। सोना भी तेजी की राह पर है। सोमवार को सोना 1,22000 प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ, इसमें लगभग 1500 सौ रुपये की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। सराफा कारोबारियों का कहना है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों, यूरोप–अमेरिका की आर्थिक सुस्ती और कई देशों के गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की नीति के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना–चांदी की कीमतें उछली हैं। रुपये की गिरावट ने इस प्रभाव को और बढ़ा दिया है। वहीं

    त्योहारों और शादियों का मौसम शुरू है, इसलिए बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। लेकिन ऊंचे दामों के चलते अब लोग हल्के वजन के आभूषणों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं कारोबारियों का मानना है कि अगर चांदी 1.60 लाख का आंकड़ा पार करती है, तो अगला लक्ष्य दो लाख प्रति किलो तक जा सकती है।

    बोले कारोबारी...

    दुनियाभर के केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को स्थिर रखने के लिए सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी डालर के कमजोर पड़ने के कारण सोना–चांदी के भाव ऊपर जा रहे हैं। फिलहाल बाजार में गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर चांदी 1.60 लाख का आंकड़ा पार करती है, तो अगला लक्ष्य दो लाख प्रति किलो तक जा सकती है।

    पंकज अरोड़ा, सराफा कारोबारी

    सराफा बाजार फिलहाल तेजी के दौर में है। त्योहारों और विवाह सीजन की वजह से मांग बनी हुई है, लेकिन कीमतें ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। जब तक वैश्विक बाजारों में स्थिति स्थिर नहीं होती, तब तक सोना–चांदी के दामों में ठहराव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।

    रामकिशोर मिश्र, सराफा कारोबारी

