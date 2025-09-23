Language
    साकेत नगर में केडीए की अवैध कब्जे पर कार्रवाई, हंगामा, पार्क गिरा खाली कराई स्कूल की जमीन

    By rahul shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:17 PM (IST)

    कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA)ने साकेत नगर में अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की। जवाहर विद्या समिति को आवंटित जमीन पर बने पार्क को खाली कराने के लिए केडीए की टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद बाउंड्रीवाल तोड़कर पेड़ों को हटाया गया।

    साकेतनगर में अवैध कब्जे को गिराती केडीए की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण ने साकेतनगर में अवैध कब्जे को गिराया। पांच बैकहोलोडर (बुलडोजर) के साथ टीम पहुंची। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बावजूद टीम ने जमीन खाली करा ली।

    मंगलवार को केडीए के जोन तीन के दस्ता अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी की अगुवाई में साकेत नगर पहुंचा यहां पर जवाहर विद्या समिति को केडीए ने विद्यालय के लिए साकेत नगर में 5132 वर्ग मीटर जमीन 40 साल पहले आवंटित की थी। कब्जा नहीं मिल पाने के चलते समिति कोर्ट चली गयी।

    लोगों ने पार्क बना दिया

    इस दौरान नगर निगम ने जमीन के चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनाकर पार्क के रूप में विकसित कर दिया। क्षेत्रीय लोगों ने पार्क का नाम रेणुका वाटिका रख दिया। यहां पर सैकड़ों पेड़ लगा दिए गए। जमीन को हरा-भरा कर दिया। सुबह शाम यहां पर लोग टहलने आने लगे। हरियाली को न सिर्फ विकसित किया बल्कि उसे संरक्षित भी किया गया।

    कोर्ट के आदेश पर पहुंची टीम

    कोर्ट के आदेश पर केडीए का दस्ता समिति को जमीन पर कब्जा देने पहुंचा। दस्ते को देखकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान दस्ते ने पांच बैकहोलोडर लगाकर पेड़ हटाने शुरू कर दिए। लोगों का कहना है कि हरे पेड़ काटे जा रहे है यह गलत है। दस्ता इसके पहले भी जमीन पर कब्जा देने जा चुका है लेकिन नहीं दे पाया। केडीए के दस्ते ने जमीन के चारों तरफ बनी बाउंड्रीवाल तोड़ दी।

