कानपुर जेल में बंद दीनू गैंग के हिस्ट्रीशीटर दीपक जादौन पर एक और केस, प्लाट पर कब्जा और रंगदारी का लगा आरोप
कानपुर के किदवई नगर में हिस्ट्रीशीटर दीपक जादौन और उसके साथियों पर प्लाट पर कब्जा करने और 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित राजेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की, जिसके बाद 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्लाट पर कब्जा किया और रंगदारी की मांग की।
जागरण संवाददाता, कानपुर। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन कब्जाने के आरोप में जेल में बंद दीनू उपाध्याय गैंग के सदस्य हिस्ट्रीशीटर दीपक जादौन पर किदवई नगर थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दीपक ने साथियों के साथ मिलकर गेट का ताला तोड़ प्लाट पर कब्जा कर लिया। कब्जा छोड़ने के लिए 25 लाख रुपये की मांग की।
आरोपितों पर कार्रवाई के लिए पीड़ित ने संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं अपराध आशुतोष कुमार से शिकायत की थी, जिनके आदेश पर दीपक जादौन समेत 17 के खिलाफ प्लाट पर कब्जा कर रंगदारी मांगने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
जूही बम्बुरहिया निवासी राजेंद्र बहादुर सिंह के मुताबिक वर्ष 2021 में किदवई नगर एच-2 ब्लाक में करीब दो सौ वर्ग गज का एक प्लाट उन्होंने सचिन कुमार सिंह से खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री के बाद प्लाट पर चहारदीवारी व एक कमरे का निर्माण और बोरिंग भी कराई थी। आरोप है कि 17 फरवरी 2024 की रात करीब 11 बजे किदवई नगर एम-ब्लाक निवासी राकेश गुप्ता, उसकी पत्नी सारिका गुप्ता, पशुपति नगर निवासी हिस्ट्रीशीटर दीपक जादौन, बाबूपुरवा के अल्तमश और शशांक तिवारी व 10-12 अज्ञात लोग उनके प्लाट पर पहुंचे।
इन लोगों ने कब्जा करने की नीयत से गेट का ताला तोड़ दिया और अंदर रखी निर्माण सामग्री सरिया, ईंट, टिन शेड आदि लोडर में भरकर गायब कर दिया। सूचना पर वह और उनका बेटा मौके पर पहुंचे तो आरोपितों ने गाली-गलौज कर मारपीट की। इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी भी दी। अगले दिन वह घटना की शिकायत करके थाने लौट रहे थे, तभी राकेश गुप्ता, उसकी पत्नी सारिका, शशांक तिवारी और अल्तमश ने रास्ते में रोककर पिस्टल दिखाते हुए 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।
धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं की तो हत्या करवाकर प्लाट कब्जा लेंगे। यह भी आरोप है कि आरोपितों ने प्लाट से जुड़े फर्जी कूटरचित दस्तावेज भी तैयार करवा रखे हैं, जिसे दिखाकर अधिकारियों को गुमराह करते हैं। पीड़ित ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र देकर बताया कि आरोपित एक संगठित गिरोह चलाकर लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर धन उगाही करता हैं। किदवई नगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्लाट कब्जा कर रंगदारी मांगने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
