स्मार्ट सिटी कानपुर के जानलेवा नाले, रात में खुले नाले में गिरने से मजदूर की मौत
कानपुर के नौबस्ता में अंबेडकर चौराहे के पास एक मजदूर सरवन की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। उसकी बहन ने शव की पहचान की। पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई। सरवन शराब का आदी था और रविवार रात से लापता था। इस साल कानपुर शहर में नाले में गिरने से होने वाली यह कोई पहली घटना नहीं है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। खुले नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं। रविवार रात नौबस्ता थानाक्षेत्र के अंबेडकर चौराहा पर खुले तीन फीट गहरे नाले में गिरने से मजदूर की मौत हो गई। सोमवार सुबह राहगीरों ने शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।
बूढ़पुर मछरिया निवासी 40 वर्षीय सरवन मजदूरी करता था। परिवार में छोटा भाई पूती और कोयला नगर निवासी बहन सन्नोदवी हैं। बहन सन्नो के मुताबिक 20 साल पहले माता-पिता की मौत हो गई थी। सरवन की पत्नी भी शादी के दो दिन बाद उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से वह शराब का लती हो गया था। वह छोटे भाई के साथ पैतृक मकान में रहता था। रविवार रात उसके घर नहीं लौटने पर सोमवार सुबह तलाश की जा रही थी। इसी दौरान लोगों से अंबेडकर चौराहे के पास खुले नाले में युवक का शव मिलने की जानकारी हुई।
मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शव को बाहर निकलवा लिया था, जिसकी पहचान उन्होंने भाई सरवन के रूप में की। नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि मजदूर शराब का लती था। आखिरी बार रविवार रात को उसे शराब ठेके के पास देखा गया था। तलाशी में उसके पास से एक देशी शराब का क्वार्टर भी मिला है। शव स्वजन के सिपुर्द किया गया है।
अकेले इसी साल नाले में समा चुकीं चार जिंदगियां
- अगस्त 2023 : यशोदा नगर में दिव्यांग विभू मिश्रा का शव घर के पास नाले में मिला था।
- दिसंबर 2024: खलासी लाइन में खेल रही पांच साल की बच्ची सीसामऊ नाले में गिरकर मौत हो गई थी।
- जनवरी 2025: जाजमऊ में फुटपाथ की टूटी स्लैब से गिरकर एक व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत हो गई थी।
- जून 2025: गीता नगर में ठेकेदार सलीम की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई थी।
- सितंबर 2025: नवाबगंज में बुजुर्ग रज्जनलाल नाले में गिरकर बह गए, जिसका शव करीब एक किलोमीटर दूर मिला था।
