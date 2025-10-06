स्मार्ट सिटी कानपुर के जानलेवा नाले, रात में खुले नाले में गिरने से मजदूर की मौत

कानपुर के नौबस्ता में अंबेडकर चौराहे के पास एक मजदूर सरवन की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। उसकी बहन ने शव की पहचान की। पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई। सरवन शराब का आदी था और रविवार रात से लापता था। इस साल कानपुर शहर में नाले में गिरने से होने वाली यह कोई पहली घटना नहीं है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। खुले नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं। रविवार रात नौबस्ता थानाक्षेत्र के अंबेडकर चौराहा पर खुले तीन फीट गहरे नाले में गिरने से मजदूर की मौत हो गई। सोमवार सुबह राहगीरों ने शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।

बूढ़पुर मछरिया निवासी 40 वर्षीय सरवन मजदूरी करता था। परिवार में छोटा भाई पूती और कोयला नगर निवासी बहन सन्नोदवी हैं। बहन सन्नो के मुताबिक 20 साल पहले माता-पिता की मौत हो गई थी। सरवन की पत्नी भी शादी के दो दिन बाद उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से वह शराब का लती हो गया था। वह छोटे भाई के साथ पैतृक मकान में रहता था। रविवार रात उसके घर नहीं लौटने पर सोमवार सुबह तलाश की जा रही थी। इसी दौरान लोगों से अंबेडकर चौराहे के पास खुले नाले में युवक का शव मिलने की जानकारी हुई।