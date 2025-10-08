कानपुर के बीच बाजार में जबरदस्त विस्फोट, 12 लोग घायल; पुलिस अलर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली से ठीक पहले अवैध पटाखा भंडारण को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच बुधवार देर शाम कानपुर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। मेस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार मोड़ पर हुए विस्फोट की चपेट में आकर 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें से आठ लोग अस्पताल पहुंचे हैं, जिसमें चार लोग 50 प्रतिशत झुलसे हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास कई घरों के शीशे टूट गए और कई दीवारों पर दरारें पड़ गईं।

पुलिस का दावा है कि विस्फोट दो स्कूटियों में हुआ। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल घटनास्थल पहुंचे और जानकारी ली। वह घायलों का हाल जानने उर्सुला अस्पताल भी गए और घायलों व उनके परिजनों से बात भी की। फिलहाल पुलिस के साथ-साथ स्थानीय खुफिया इकाई जांच में जुट गई है। कुछ दूरी पर ही कोतवाली और मरकज मस्जिद है। पास में ही बड़ी संख्या में पटाखों की फुटकर दुकानें भी लगती हैं।

घटना शाम करीब 7:35 मिनट बजे हुई। मिश्री बाजार मोड़ से गली में घुसते ही अब्दुल की प्लास्टिक की दुकान है। वहां सामने खड़ी गाड़ियों के पास जबरदस्त विस्फोट के बाद पूरा इलाका दहल उठा। लोग घरों से बाहर भागे। धुएं का गुबार देख किसी ने पटाखों में विस्फोट तो किसी ने सिलिंडर में विस्फोट समझा। कुछ देर बाद स्थानीय दुकानदारों ने अब्दुल की दुकान के बाहर खड़ी दो स्कूटियों के परखच्चे उड़े देखे। धमाके के पांच मिनट बाद ही मूलगंज की पुलिस मौके पर पहुंच गई।

इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अब तक की जांच में यही सामने आया है कि धमाका स्कूटियों में विस्फोट के चलते हुआ। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल भी कुछ देर बाद ही घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने संभावना जताई है कि विस्फोट स्कूटी की बैटरी में भी हो सकता है। हालांकि कुछ स्पष्ट कहना जल्दबाजी होगी। बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिंक टीम और डाग स्क्वाड मौके पर जांच में जुटी हैं।