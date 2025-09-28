Asia Cup और I Love Muhammad को लेकर Kanpur प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में खुफिया एजेंसियों की नजर

कानपुर में क्रिकेट मैच के दौरान आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर तनाव है। एलआईयू और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं पुलिस आयुक्त ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेशभर में विरोध को देखते हुए ग्रीन पार्क में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बरेली में बवाल के बाद माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई। वहीं, कानपुर रेल बाजार में भड़काऊ आडियो वायरल होने के मामले ने बड़ी साजिश का राजफाश किया। ऐसे में रविवार को रहे एशिया कप और ग्रीन पार्क में होने वाले मैच के लिए इंडिया ए और आस्ट्रेलिया ए टीम की सुरक्षा को बड़ा दिया गया। संवेदनशील इलाकों में एलआइयू और सुरक्षा एजेंसियों की नजर है।

ग्रीन पार्क में भारत-ए और आस्ट्रेलिया-ए के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच के बीच आइ लव मोहम्मद विवाद को लेकर शहर का माहौल संवेदनशील बना हुआ है। इसको लेकर एलआइयू और खुफिया एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं।

स्टाफ अफसर राजेश पांडेय ने बताया कि प्रदेशभर में आइ लव मोहम्मद को लेकर मचे बवाल के बीच फोर्स को विशेष सर्तकता बरतनें के निर्देश जारी किए गए है, ताकि ग्रीन पार्क में 30 सितंबर को होने वाले मैच में किसी प्रकार के व्यवधान की स्थिति न उत्पन्न हो। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनात की गई है।

खुफिया और एलआइयू की टीमें भी लगातार संदिग्धों पर नजर बनाए हुए। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों पर भी उनकी नजर है। इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की विशेष नजर है, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। किक्रेच मैच के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है।