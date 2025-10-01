33 महीने की दूरी पाटते नजर आए इरफान, सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिले गले

पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि उन्हें एनकाउंटर का डर अब भी है पर न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। 33 महीने बाद घर लौटे सोलंकी का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सोलंकी ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। एनकाउंटर का डर पहले भी था, आज भी है। ये सरकार कुछ भी करा सकती है। जेल में काफी अत्याचार हुआ है। 33 महीने का समय मैंने अल्लाह के भरोसे काटा है। मेरे साथ जो भी हो रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। वो सच जरूर सामने लाएगा। ये बातें पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कही। एक चैनल को दिए साक्षात्कार का बयान प्रसारित होने के बाद उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि एनकाउंटर का डर पहले था। बयान गलत तरीके से पेश किया गया है। अब तो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा कि पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी कहते थे कि जब तक आप सच के साथ हैं तब तक हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा। सच कभी पराजित नहीं होता है। मेरे साथ जो भी रहा है, उसका सच सामने आ रहा है। मुझे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, इसका पूरा भरोसा है।

33 महीने के बाद शाम को इरफान सोलंकी परिवार सहित चुन्नीगंज स्थित कब्रिस्तान में दिवंगत पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी की कब्र पर पहुंचे। वहां वो फूल और चादर चढाकर फातिहा पढ़ते समय भावुक हो गए।। वहां से निकलते समय इरफान ने बुजुर्गों और महिलाओं का हालचाल पूछा। सभी ने इरफान को माला पहनाकर स्वागत किया। यहां रिजवान सोलंकी, बेटा मुस्तफा सहित अन्य स्वजन मौजूद रहे।

गले मिलकर 33 महीने की दूरी पाटते नजर आए इरफान भाईजान मुबारक हो। आपको सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। इंशाअल्लाह खुदा आपको हमेशा महफूज रखे। जाजमऊ स्थित आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी से गले मिलकर कुछ इस अंदाज में दुआएं दीं। इरफान साेलंकी ने खुले दिल से गले मिलकर 33 महीने की दूरी को पाटते दिखे। घर पर पूरे दिन पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों व कार्यकर्ताओं व समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा।