IND A vs AUS A Series का पहला मुकाबला शुरू, आस्ट्रेलिया ने टास जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला
कानपुर में भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच पहला वनडे मैच बुधवार को शुरू हुआ। आस्ट्रेलिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ए की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पारी की शुरुआत की और बिना किसी नुकसान के 5.3 ओवर में 28 रन बना लिए। मंगलवार को बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था जिसे बाद में रिशेड्यूल किया गया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहला वनडे मैच बुधवार को निर्धारित समय डेढ़ बजे शुरू हुआ। आस्ट्रेलिया ए की टीम ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारत ए की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पारी की शुरुआत की। भारतीय ए टीम 5.3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। प्रभसिमरन 17 और प्रियांश नौ रन बनाकर खेल रहे हैं।
मंगलवार को ग्रीन पार्क में वर्षा के कारण नहीं हो पाया था। बीसीसीआइ के निर्देश पर देर रात को ही रद हुए मैच को रिशेड्यूल कर दिया गया था। इसके बाद रात से ही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी 100 से ज्यादा मैदान कर्मियों के साथ आउटफील्ड के ऊपर जमा पानी को हटाने में जुट गए थे। नतीजन, सुबह हुई हल्की वर्षा के पानी को सुपर शॉपर के जरिए कवर से हटा लिया गया है। इसके बाद मैच की औपचारिक शुरुआत हुई।
सांसद रमेश अवस्थी और यूपीसीए के टूर्नामेंट डायरेक्टर संजय कपूर ने मैच का उद्घाटन किया। इससे पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया।
