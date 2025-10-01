Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND A vs AUS A Series का पहला मुकाबला शुरू, आस्ट्रेलिया ने टास जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:12 PM (IST)

    कानपुर में भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच पहला वनडे मैच बुधवार को शुरू हुआ। आस्ट्रेलिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ए की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पारी की शुरुआत की और बिना किसी नुकसान के 5.3 ओवर में 28 रन बना लिए। मंगलवार को बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था जिसे बाद में रिशेड्यूल किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच शुरू। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहला वनडे मैच बुधवार को निर्धारित समय डेढ़ बजे शुरू हुआ। आस्ट्रेलिया ए की टीम ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारत ए की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पारी की शुरुआत की। भारतीय ए टीम 5.3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। प्रभसिमरन 17 और प्रियांश नौ रन बनाकर खेल रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को ग्रीन पार्क में वर्षा के कारण नहीं हो पाया था। बीसीसीआइ के निर्देश पर देर रात को ही रद हुए मैच को रिशेड्यूल कर दिया गया था। इसके बाद रात से ही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी 100 से ज्यादा मैदान कर्मियों के साथ आउटफील्ड के ऊपर जमा पानी को हटाने में जुट गए थे। नतीजन, सुबह हुई हल्की वर्षा के पानी को सुपर शॉपर के जरिए कवर से हटा लिया गया है। इसके बाद मैच की औपचारिक शुरुआत हुई।

    सांसद रमेश अवस्थी और यूपीसीए के टूर्नामेंट डायरेक्टर संजय कपूर ने मैच का उद्घाटन किया। इससे पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया।

    यह भी पढ़ें- कानपुर में I Love Muhammad की आड़ में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश, जुबैर मस्जिदों के जरिए फैलाना चाहता था हिंसा