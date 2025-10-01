IND A vs AUS A Series का पहला मुकाबला शुरू, आस्ट्रेलिया ने टास जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला

कानपुर में भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच पहला वनडे मैच बुधवार को शुरू हुआ। आस्ट्रेलिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ए की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पारी की शुरुआत की और बिना किसी नुकसान के 5.3 ओवर में 28 रन बना लिए। मंगलवार को बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था जिसे बाद में रिशेड्यूल किया गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहला वनडे मैच बुधवार को निर्धारित समय डेढ़ बजे शुरू हुआ। आस्ट्रेलिया ए की टीम ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारत ए की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पारी की शुरुआत की। भारतीय ए टीम 5.3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। प्रभसिमरन 17 और प्रियांश नौ रन बनाकर खेल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें