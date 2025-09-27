IND A vs AUS A Series: कानपुर पहुंचे भारत और आस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी, जानें कौन-कौन आया?

कानपुर में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट टीमों का जोरदार स्वागत किया गया। 30 सितंबर से शुरू हो रही डे-नाइट वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी शहर पहुंचे। होटल लैंडमार्क में खिलाड़ियों को रुद्राक्ष की माला पहनाकर भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। पहले चरण में भारतीय टीम के 14 खिलाड़ी पहुंचे जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर बाद में टीम में शामिल होंगे।

जागरण संवाददाता, कानपुर। IND A vs AUS A Series: 30 सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच ग्रीन पार्क की मेजबानी में पहली बार होने जा रही डे-नाइट वनडे सीरीज के लिए भारत ए और आस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी शनिवार को शहर पहुंचे। आस्ट्रेलिया ए टीम के 14 खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ के साथ लखनऊ से सड़क मार्ग से होटल लैंडमार्क (Hotel Landmark) पहुंचे। वहीं, भारत ए टीम के चार खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ के साथ लखनऊ से तथा आठ खिलाड़ी दिल्ली और बेंगलुरू की फ्लाइट से कानपुर एयरपोर्ट पर उतरे।

मेजबान और मेहमान टीम का स्वागत होटल लैंडमार्क में उप्र क्रिकेट एसोसिएशन ने परंपरागत रूप से किया। रामधुन के बीच होटल में प्रवेश करते हुए खिलाड़ियों को रुद्राक्ष की माला पहनाकर भारतीय परंपरा का और संस्कृति के दर्शन कराए गए।

शनिवार को शहर में सबसे पहले भारतीय ए टीम के खिलाड़ी सूर्यांश, विप्रराज, गुरजापनीत सिंह और आयुष सपोर्ट स्टाफ के साथ लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए होटल लैंडमार्क पहुंचे। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से सिरमजीत सिंह, प्रियांश आर्या, निशांत सिंधु, अभिषेक पोरेल, नई दिल्ली एयरपोर्ट से प्रभसिमरन सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि विश्नोई, बेंगलुरु से रेयान पराग पहुंचे। जिन्हें यूपीसीए की ओर से नामित लोकल मैनेजर मनीष मेहरोत्रा लेकर होटल लैंडमार्क पहुंचे।

दूसरी ओर लखनऊ के होटल हायत से आस्ट्रेलिया ए टीम को लेकर लोकल मैनेजर अश्वनी कोहली मेहमान खिलाड़ियों को लेकर होटल पहुंचे। होटल में यूपीसीए के तेजस, तालिब, अमित और केके अवस्थी ने होटल स्टाफ के साथ भारतीय ए और आस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ियों का परंपरागत स्वागत किया। टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने बताया कि भारतीय ए टीम के खिलाड़ी दो चरण में शहर आ रहे हैं। पहले चरण में 14 खिलाड़ी शहर आ चुके हैं।