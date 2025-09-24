IND A vs AUS A Series: ग्रीन पार्क कानपुर में आनलाइन टिकट बिक्री शुरू, इन जगहों पर मिलेगी आफलाइन टिकट

कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम समेत सात जगहों पर भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के वनडे मैचों के लिए ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू हो गई। ऑनलाइन बिक्री में पहले दिन 23 सितंबर को ही एक लाख से अधिक के टिकट बिके। स्टेडियम में 20570 दर्शकों के मैच देखने की योजना है जिसमें छात्रों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा।

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत ए और आस्ट्रेलिया ए मैच को लेकर कानपुर के लोगों में रोमांच साफ तौर पर दिख रहा है। क्रिकेट देखने की दीवानगी इसी से साफ है कि आनलाइन टिकट बिक्री के पहले दिन 23 सितंबर को एक लाख रुपये के टिकट बिक गए। अब 24 सितंबर को आफलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो गई।

के बीच 30 सितंबर से पांच अक्टूबर तक होने वाले तीन वनडे मैच के टिकट की बिक्री मंगलवार शाम से आनलाइन माध्यम से शुरू हो गई। इसका क्रिकेट प्रेमियों ने जबरदस्त उत्साह दिखा। शुरुआती कुछ घंटों में ही एक लाख रुपये से ज्यादा के टिकट बिक गए। अब उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) बुधवार से ग्रीन पार्क स्टेडियम सहित शहर के सात स्थानों पर टिकटों की आफलाइन बिक्री शुरू करेगा। यहां 100 से 499 रुपये तक के मैच टिकट खरीदे जा सकेंगे।

करीब आठ वर्ष बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने जा रही वनडे सीरीज को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे अभिषेक शर्मा और तिलक जैसे खिलाड़ियों की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने के लिए लोग आतुर हैं। इसका रुझान मंगलवार को मैच टिकटों की बिक्री शुरू होते ही सामने आने लगा।

पहले ही दिन क्रिकेट प्रेमियों ने एक लाख रुपये से अधिक के टिकट खरीद डाले। बुक माय शो के जरिये 100 रुपये में स्टेडियम की बी जनरल व सी स्टाल, 200 रुपये में सी बालकनी, 250 रुपये में पवेलियन ग्राउंड और 499 रुपये में पवेलियन बालकनी और वीआइपी पवेलियन के टिकट खरीदे गए।

यूपीसीए के टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने बताया कि वनडे मैचों में स्टेडियम में कुल 20,570 लोगों को मैच दिखाने की योजना है। पांच हजार स्कूली छात्र-छात्राएं, क्रिकेट अकादमी के युवा खिलाड़ियों को निश्शुल्क मैच दिखाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको देखते हुए स्टेडियम की ई पब्लिक गैलरी को स्टूडेंट के लिए आरक्षित किया गया है।

टिकट के दाम (रुपये में)

बी जनरल, सी स्टाल:::: 100

100 सी बालकनी:::: 200

200 पवेलियन ग्राउंड:::: 250

250 पवेलियन बालकनी, वीआइपी पवेलियन:::: 499 आस्ट्रेलिया ए टीम ने मांगे स्पिनर, लोकल ब्वाय करेंगे मदद ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच 30 सितंबर से पांच अक्टूबर तक होने वाले वनडे मुकाबलों की तैयारी में लोकल ब्वाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ग्रीन पार्क की स्पिनरों के लिए अनुकूल पिच पर आस्ट्रेलिया ए के बल्लेबाजों की तैयारी को कानपुर की क्रिकेट अकादमी और कानपुर प्रीमियर लीग के गेंदबाज बेहतर बनाएंगे। तीन वनडे मैचों के लिए कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन 60 नेट्स गेंदबाजों की सूची तैयार कर रहा है, जिसमें स्पिनर गेंदबाजों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।