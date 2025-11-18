Delhi Blast: NIA-ATS की कानपुर में 12 जगहों पर रेड, तीन संदिग्ध हिरासत में, काकादेव से कार की जानकारी जुटाई

जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली बम धमाके की आरोपित आतंकी शाहीन और उसके साथी कार्डियोलाजी के डाक्टर आरिफ मीर के मददगारों और करीबियों की तलाश में मंगलवार को एनआइए और एटीएस की टीम शहर पहुंची। जांच एजेंसियों ने शहर में लगभग एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की है। कुल नौ लोेगों से पूछताछ की गई, जिसमें से चार मेडिकल कालेज और कार्डियोलाजी से हैं। एजेंसियां अभी भी शहर में डेरा डाले हुए हैं। तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया।

आतंकी डाक्टर शाहीन और डाक्टर आरिफ से जुड़े संपर्क सूत्रों को लेकर जांच एजेंसियां लगातार इनपुट एकत्र कर रही हैं। दिल्ली धमाके से जुड़े इनपुट में कानपुर भी एक बड़ा केंद्र बनकर सामने आया है। इसके पीछे डाक्टर शाहीन का वर्ष 2006 से 2013 तक जीएसवीएम मेडिकल कालेज में बतौर प्रवक्ता पढ़ाना और डाक्टर आरिफ का वर्तमान में कार्डियोलाजी से पढ़ाई करना है।

शाहीन और आरिफ दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे एजेंसियों को यह पता लग चुका है दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दिल्ली बम धमाके की पटकथा लिखने में डाक्टर आरिफ ने भी मदद की थी। बताया जा रहा है कि एजेंसियों को दोनों के बीच बातचीत की चैट मिली है। यह भी सामने आ रहा है कि डाक्टर शाहीन के कानपुर में बड़े संपर्क सूत्र थे। हालांकि अब तक यह साबित नहीं हो सका है कि बम धमाके में शहर के अन्य किसी की भूमिका है या यहां से भी कुछ ऐसा उपलब्ध कराया जाना था, जो आतंकी घटनाओं में प्रयोग होती। हालांकि यह जरूर है कि जांच एजेंसियां यहां से कुछ इनपुट प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं।

हामिद अंसारी से संबंधित डाक्टर के घर पहुंची मंगलवार को एनआइए और एसटीएस की टीमों ने शहर के कई इलाकों में छापा मारा। बेकनगंज, चमनगंज, रावतपुर, काकादेव और जाजमऊ के एक दर्जन ठिकानों पर छापा मारा गया। हितकारी नगर में डाक्टर हामिद अंसारी से संबंधित एक डाक्टर के घर भी छानबीन की गई। डाक्टर के पास दो कारें हैं। एक कार हरियाणा नंबर है, जिसके बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। दूसरी ओर शहर में नौ लोगों से पूछताछ हुई। इनमें से मेडिकल कालेज, कार्डियोलाजी में चार लोग शामिल हैं। डाक्टर शाहीन से करीबी रहे एक डाक्टर सबसे ज्यादा जांच के दायरे में हैं।

ये प्रचलित पत्र के तथ्य गलत इंटरनेट मीडिया पर एक पत्र प्रचलित हो रहा है, जिसमें जांच से संबंधित तमाम तथ्य लिखे गए हैं। दैनिक जागरण ने इस प्रचलित पत्र के तथ्यों को लेकर पुलिस व जांच एजेंसियों से पूछताछ की तो सभी ने इससे जुड़े तथ्यों को गलत बताया है।