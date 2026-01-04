Language
    Cyber Crime: बेटे ने किया 99 रुपये का पेमेंट, पिता के खाते से निकल गए 6.50 लाख

    By Ankur Srivastava Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:54 PM (IST)

    एक बालक द्वारा फेसबुक पर एक अनजान लिंक खोलने से उसके पिता को भारी नुकसान हुआ। 99 रुपये के भुगतान के बाद, उनके खाते से आठ दिनों में 6.50 लाख रुपये निका ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कल्याणपुर थाने में तीन माह बाद मुकदमा दर्ज किया गया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। पिता के मोबाइल पर फेसबुक पर अनजाने लिंक को खोलना एक बालक को भारी पड़ गया। धोखे से उसने लिंक खोलकर 99 रुपये का भुगतान किया और इसके बाद आठ दिनों में 6.50 लाख रुपये खाते से निकल गए। उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत की तो कल्याणपुर थाने में तीन माह बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

    महाबलीपुरम निवासी शरद कुमार शुक्ला के मुताबिक, 13 सितंबर 2025 को 13 वर्षीय बेटा उनके मोबाइल फोन पर फेसबुक देख रहा था। इस बीच एक लिंक आया, जिस पर 99 रुपये के भुगतान पर लुभावने गिफ्ट का आफर दिया गया। बेटे ने उस लिंक को खोला और 99 रुपये का भुगतान कर दिया।

    बाद में जब मैसेज आया तो पता चला कि उनके खाते से 17 से 24 सितंबर के बीच कई बार में 6.50 लाख रुपये निकाले जा चुके हैं। उनके पास न तो कोई बैंक का अलर्ट मैसेज आया और न ही अन्य किसी माध्यम से जानकारी दी गई।

    कल्याणपुर थाना प्रभारी राजेंद्रकांत शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। किन बैंकों में रुपये ट्रांसफर हुए। उन खाताधारकों के बारे में व खाते में कितने रुपये हैं। इसकी जांच के लिए बैंकों को ई-मेल भेजा जा रहा है।

