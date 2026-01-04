Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटियाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पूर्व IG अमर सिंह चहल से 8 करोड़ की ठगी के 7 शातिर बदमाश महाराष्ट्र से पकड़े

    By Prem Verma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:03 AM (IST)

    पूर्व आईजी अमर सिंह चहल से 8.10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में पटियाला पुलिस ने महाराष्ट्र से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी वरुण शर् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रिटायर्ड आईजी से साइबर ठगी करने वाले सात आरोपित पटियाला लाए (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल से साइबर ठगी के मामले में सात आरोपित गिरफ्तार कर पटियाला लाए गए हैं। एसएसपी वरूण शर्मा द्वारा महाराष्ट्र पुलिस से किए तालमेल के बाद साइबर क्राइम थाना पभारी की सुपरविजन में एएसआई बलजिंदर सिंह व उनकी टीम ने इन सात आरोपितों को काबू किया था।

    जिसके बाद इन सभी आरोपितों को पटियाला लाया गया है और रविवार को अदालत में पेश कर इनका रिमांड लिया जाएगा। गिरफ्तार किए आरोपितों चंद्रकांत, लखन श्री चंद, रणजीत नंबरदार, प्रतीक उत्तम, आशीष कुमार, शेरा और मोहम्मद हसरी से फिलहाल टीम को कैश रिकवर नहीं हुआ है। इन आरोपितों से बरामद सिम कार्ड व मोबाइल फोन्स को लेकर रिमांड के दौरान जानकारी हासिल की जाएगी।

    गौरतलब है कि कुछ समय पहले पूर्व आईजी अमर सिंह चहल के साथ 8 करोड़ 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई थी। इससे परेशान होकर चहल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। पटियाला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत साइबर सेल में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    जांच में अब तक 8 करोड़ रुपये में से करीब तीन करोड़ रुपये विभिन्न खातों में फ्रीज किए जा चुके हैं। विशेष टीमें बनाकर तकनीकी जांच और बैंक खातों के विवरण की छानबीन करने के बाद पुलिस को महाराष्ट्र से जुड़े तार मिले। पुलिस टीमों ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की।

    जांच के दौरान पता चला कि ये आरोपी बेहद शातिर तरीके से काम करते थे। ये लोग फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करके पुलिस की गिरफ्त से बच निकलते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन , सिम कार्ड और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए , जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में किया गया था।