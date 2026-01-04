मोहाली बना पंजाब पुलिस का 'पावर सेंटर', अब यहीं से होगा पूरा राज्य कंट्रोल, पढ़ें कौनसा ऑफिस कहां
वेद शर्मा, मोहाली। प्रदेश का मोहाली शहर अब पंजाब पुलिस का अनऑफिशियल हेडक्वार्टर बनता जा रहा है। पुलिस के लगभग सभी बड़े स्टेट-लेवल ऑफिस मोहाली में बनने से पूरे पंजाब के पुलिस ऑपरेशन्स की कमांड इसी शहर से चलाई जा रही है। पंजाब पुलिस के विजन 2026 के तहत शहर में अल्ट्रा-ऑडर्न टेक्नोलाॅजी से लैस एक स्टेट-लेवल कंट्रोल और कमांड सेंटर बनाया जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मोहाली की सेंट्रल लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और माडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन यूनिट्स को यहां शिफ्ट किया गया है। चंडीगढ़ से सटे होने की वजह से यह राज्य सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर के साथ कोआर्डिनेट करने में भी मददगार साबित हो रहा है।
जल्द ही सेक्टर-66 में 90 करोड़ से एक पुलिस भवन भी बनाया जाएगा, जो पंजाब पुलिस ऑपरेशन्स का नया हब होगा। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि सभी हेड ऑफिस एक ही जगह पर होने से एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ बढ़ सकता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का दावा है कि इससे क्राइम कंट्रोल और डिपार्टमेंटल कोआर्डिनेशन बेहतर होगा।
अभी पुलिस के यह विभाग कर रहे हैं काम
- मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर सेक्टर-77 जो राज्य की सिक्योरिटी से जुड़ी कान्फिडेंशियल जानकारी इकट्ठा करता है और एंटी-टेररिज्म आपरेशन्स पर भी नजर रखता है।
- स्टेट साइबर क्राइम सेल फेज 4 ऑनलाइन फ्राड, डेटा चोरी और सोशल मीडिया से जुड़े अपराध की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करता है।
- विजिलेंस ब्यूरो (हेड आफिस) सेक्टर-68 सरकारी डिपार्टमेंट्स में करप्शन को रोकना और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने जैसे काम देखता है। फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) क्राइम सीन पर मिले सबूतों (डीएनए, फिंगरप्रिंट, वगैरह) की साइंटिफिक जांच करता है।
- पंजाब पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन फेज-7 पूरे पंजाब में पुलिस कर्मचारियों के लिए रहने की जगह और पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बनाना जैसे काम देख रहा है।
- स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो सेक्टर 77 पूरे राज्य में अपराधियों का डेटाबेस तैयार करना और उसे मेंटेन करने का काम करता है।
- एनआरआई पुलिस हेडक्वार्टर फेज-7 विदेश में रहने वाले पंजाबियों की जमीन या परिवार की शिकायतों को हल करता है।
स्पेशल टेक्निकल यूनिट
मोहाली एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी मेन सेंटर है, जो राज्य से गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने के लिए दिन-रात काम कर रही है। सेक्टर 89 में बन रहा नया कमांड सेंटर माडर्न सीसीटीवी सर्विलांस और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए हर पुलिस गाड़ी की लोकेशन पर नजर रखेगा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार मोहाली (सेक्टर-89) में 52 करोड़ रुपये की लागत से डाॅयल 112 का स्टेट कंट्रोल रूम बना रही है। इससे पूरे पंजाब से आने वाली इमरजेंसी काल्स को मोहाली से ही मानिटर और कंट्रोल किया जा सकेगा। इसका मुख्य मकसद पुलिस का रिस्पान्स टाइम 12 मिनट से घटाकर सिर्फ 7-8 मिनट करना है।
