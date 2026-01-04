मोहाली बना पंजाब पुलिस का 'पावर सेंटर', अब यहीं से होगा पूरा राज्य कंट्रोल, पढ़ें कौनसा ऑफिस कहां

वेद शर्मा, मोहाली। प्रदेश का मोहाली शहर अब पंजाब पुलिस का अनऑफिशियल हेडक्वार्टर बनता जा रहा है। पुलिस के लगभग सभी बड़े स्टेट-लेवल ऑफिस मोहाली में बनने से पूरे पंजाब के पुलिस ऑपरेशन्स की कमांड इसी शहर से चलाई जा रही है। पंजाब पुलिस के विजन 2026 के तहत शहर में अल्ट्रा-ऑडर्न टेक्नोलाॅजी से लैस एक स्टेट-लेवल कंट्रोल और कमांड सेंटर बनाया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मोहाली की सेंट्रल लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और माडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन यूनिट्स को यहां शिफ्ट किया गया है। चंडीगढ़ से सटे होने की वजह से यह राज्य सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर के साथ कोआर्डिनेट करने में भी मददगार साबित हो रहा है।

जल्द ही सेक्टर-66 में 90 करोड़ से एक पुलिस भवन भी बनाया जाएगा, जो पंजाब पुलिस ऑपरेशन्स का नया हब होगा। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि सभी हेड ऑफिस एक ही जगह पर होने से एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ बढ़ सकता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का दावा है कि इससे क्राइम कंट्रोल और डिपार्टमेंटल कोआर्डिनेशन बेहतर होगा।