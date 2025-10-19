दीपावली और उसके बाद भी कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देंखे पूरी लिस्ट
भारत में त्योहारों के मौसम में, यदि आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो यह खबर आपके लिए है। आरबीआई ने अक्टूबर और नवंबर 2024 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहारों पर बैंकों के अवकाश शामिल हैं। बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें।
जागरण संवाददाता, कानपुर। बैंक कर्मचारियों को आठ दिन में छह दिन की छुट्टी मिल रही है। रविवार से छुट्टी की शुरुआत हो चुकी है और रविवार को ही छुट्टियों की यह लंबी शृंखला समाप्त होगी। बैंकों में इस बार लगातार बहुत लंबी छुट्टी तो नहीं मिल रही है लेकिन टुकड़े-टुकड़े में यह छुट्टी काफी लंबी जरूर हो रही है।
19 अक्टूबर को रविवार से छुट्टियों का जो क्रम शुरू होगा, वह आठ दिन बाद रविवार के दिन से ही खत्म होगा। हालांकि इसके बीच उन्हें छह छुट्टियां मिलनी हैं। इन छुट्टियों का एक साथ लाभ उठाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीच के बचे दो दिन में छुट्टियां और भी लंबी कर ली हैं।
19 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को दीपावली की छुट्टी है। इसके बाद मंगलवार को बैंक खुलेंगे लेकिन बुधवार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की फिर छुट्टी है। इसके बाद 23 अक्टूबर को भैया दूज की छुट्टी है। 24 अक्टूबर शुक्रवार को फिर से बैंक खुले रहेंगे लेकिन इसके बाद 25 अक्टूबर को माह के चौथे शनिवार की वजह से छुट्टी मिलेगी। इसके बाद 26 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। इन छुट्टियों को देखा जाए तो बैंक कर्मचारियों को इस माह 11 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं।
