दीपावली और उसके बाद भी कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देंखे पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। बैंक कर्मचारियों को आठ दिन में छह दिन की छुट्टी मिल रही है। रविवार से छुट्टी की शुरुआत हो चुकी है और रविवार को ही छुट्टियों की यह लंबी शृंखला समाप्त होगी। बैंकों में इस बार लगातार बहुत लंबी छुट्टी तो नहीं मिल रही है लेकिन टुकड़े-टुकड़े में यह छुट्टी काफी लंबी जरूर हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

19 अक्टूबर को रविवार से छुट्टियों का जो क्रम शुरू होगा, वह आठ दिन बाद रविवार के दिन से ही खत्म होगा। हालांकि इसके बीच उन्हें छह छुट्टियां मिलनी हैं। इन छुट्टियों का एक साथ लाभ उठाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीच के बचे दो दिन में छुट्टियां और भी लंबी कर ली हैं।