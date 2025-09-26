हादसा या आत्महत्या: गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर एसबीआइ ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर की ट्रेन से कटकर मौत

कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर स्टेट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर राजेश कुमार सिंह की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। परिजन इसे हादसा बता रहे हैं लेकिन परिस्थितियां आत्महत्या की ओर इशारा कर रही हैं। जीआरपी मामले की जांच कर रही है। राजेश की बाइक स्टेशन पर मिलने से रहस्य और गहरा गया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर आउटर के पास गुरुवार देर रात स्टेट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। जीआरपी ने देर रात स्वजन उन्हें ढूढ़ते हुए स्टेशन पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। स्वजन जहां घटना को महज हादसा बता रहे हैं वहीं हालात आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। आत्महत्या की बात जीआरपी के भी गले नहीं उतर रही है।

किदवई नगर ओ-ब्लाक निवासी 44 वर्षीय राजेश कुमार सिंह डिप्टी का पड़ाव स्थित स्टेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। इसी महीने उन्होंने यहां ज्वाइन किया है इससे पहले वह कानपुर देहात के मूसानगर शेरपुर में कार्यरत थे। परिवार में पत्नी सुबोधिनी और बेटा ओजस है। गुरुवार को वह बैंक गए थे लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। इस पर स्वजन ने उनकी तलाश शुरू की।

रात करीब दो बजे गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। देर रात स्वजन राजेश को खोजते हुए गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचे तो उन्हें मृतक की पहचान की। राजेश का शव देखकर स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। स्वजन जहां इसे हादसा बता रहे हैं वहीं हालात आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं।