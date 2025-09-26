Irfan Solanki Case: इरफान सोलंकी पर 18 मुकदमे, जानें किसमें अब तक क्या-क्या हुआ?

जागरण संवादादाता, कानपुर। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर कुल 18 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें आगजनी के मुकदमे में इरफान व उनके भाई रिजवान समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाई गई थी। तीन मुकदमों में वह दोषमुक्त हो चुके हैं। चार मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट) लगा दी गई थी। एक में आरोप तय नहीं हुआ है। एक रिवीजन पर चल रहा है। आठ मुकदमों में सुनवाई चल रही है। इनमें से कई मुकदमे आगजनी की घटना के बाद दर्ज हुए थे।