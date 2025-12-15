SIR Updates: कन्नौज के इन 8 बूथों पर एसआईआर का काम 50% अधूरा, 8 बीएलओ को नोटिस

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ(कन्नौज)। SIR Updates: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन होने के बाद अब उनकी मैपिंग का कार्य 50 प्रतिशत से कम होने पर आठ बीएलओ को चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। इन बीएलओ को मैपिंग की प्रगति न बढ़ने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। विधानसभा छिबरामऊ क्षेत्र में अभी तक 75.65 प्रतिशत ही मैपिंग का कार्य पूरा हो पाया है।

छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत चार लाख 80 हजार 359 मतदाताओं का सत्यापन होना है। इन मतदाताओं के गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। एसआइआर की समयावधि बढ़ाए जाने के बाद अब गणना प्रपत्रों की सेल्फ और प्रोजनी मैपिंग कराई जा रही है। स्थिति यह है कि आठ बूथों पर मैपिंग का कार्य 50 प्रतिशत से कम हुआ है।

बीएलओ को दिए निर्देश सोमवार को ईएफ (इनुमरेशन फार्म) सबमिशन सेंटर पर बीडीओ दीपांकर आर्य व बीईओ आनंद द्विवेदी सेल्फ व प्रोजनी मैपिंग की समीक्षा करते रहे। छिबरामऊ विधानसभा में अभी तक मैपिंग का कार्य 75.65 प्रतिशत तक ही पूरा हो पाया है। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मैपिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए लगाताार सुपरवाइजरों व बीएलओ को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसकी प्रगति की प्रतिदिन एईआरओ व वह स्वयं समीक्षा भी कर रहे हैं।



60 प्रतिशत से कम मैपिंग वाले 100 बीएलओ के साथ एसडीएम ने की बैठक छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में 550 बूथ हैं। इसमें गणना प्रपत्रों के डिजिटाइज होने के बाद उनकी सेल्फ व प्रोजनी मैपिंग की जा रही है। सोमवार तक 100 बूथ ऐसे थे, जिसमें मैपिंग का कार्य 60 प्रतिशत से कम था। जिस पर तहसील सभागार में एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी व तहसीलदार अवनीश कुमार ने 100 बूथों के बीएलओ व सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। उन्होंने मैपिंग कार्य की प्रगति बढ़ाने और गणना प्रपत्रों में हुई गलतियों को सुधारने के निर्देश दिए। कुछ बीएलओ ने बताया कि मतदाता सूची का डाटा बीएलओ एप पर मिसिंग है और अस्तित्व में आए नए मुहल्लों में 2003 की मतदाता सूची के मतदाता नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में एसडीएम ने बीएलओ को इन मुहल्लों में भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में जो डाटा मिसिंग है, उसके लिए टेक्नीकल टीम सुधार में लगी हुई है।