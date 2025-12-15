SIR Updates: कन्नौज के इन 8 बूथों पर एसआईआर का काम 50% अधूरा, 8 बीएलओ को नोटिस
SIR Updates: कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों की मैपिंग का कार्य धीमा होने पर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, छिबरामऊ(कन्नौज)। SIR Updates: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन होने के बाद अब उनकी मैपिंग का कार्य 50 प्रतिशत से कम होने पर आठ बीएलओ को चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। इन बीएलओ को मैपिंग की प्रगति न बढ़ने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। विधानसभा छिबरामऊ क्षेत्र में अभी तक 75.65 प्रतिशत ही मैपिंग का कार्य पूरा हो पाया है।
छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत चार लाख 80 हजार 359 मतदाताओं का सत्यापन होना है। इन मतदाताओं के गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। एसआइआर की समयावधि बढ़ाए जाने के बाद अब गणना प्रपत्रों की सेल्फ और प्रोजनी मैपिंग कराई जा रही है। स्थिति यह है कि आठ बूथों पर मैपिंग का कार्य 50 प्रतिशत से कम हुआ है।
इन्हें दिया नोटिस
बूथ नं. 153 के बीएलओ आशीष चौहान, बूथ संख्या 166 के बीएलओ सुबोध कुमार, बूथ संख्या 177 के बीएलओ राजीव कुमार, बूथ संख्या 184 की बीएलओ रश्मि कुमार व बूथ संख्या 196 की बीएलओ सविता को एईआरओ (सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) व बीईओ आनंद द्विवेदी ने, बूथ संख्या 231 के बीएलओ आनंद कुमार, बूथ संख्या 294 की बीएलओ इंद्रावती व बूथ संख्या 295 की बीएलओ कंचन सिंह को बीडीओ दीपांकर आर्य ने चेतावनी नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने मैपिंग की प्रगति न बढ़ने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
बीएलओ को दिए निर्देश
सोमवार को ईएफ (इनुमरेशन फार्म) सबमिशन सेंटर पर बीडीओ दीपांकर आर्य व बीईओ आनंद द्विवेदी सेल्फ व प्रोजनी मैपिंग की समीक्षा करते रहे। छिबरामऊ विधानसभा में अभी तक मैपिंग का कार्य 75.65 प्रतिशत तक ही पूरा हो पाया है। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मैपिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए लगाताार सुपरवाइजरों व बीएलओ को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसकी प्रगति की प्रतिदिन एईआरओ व वह स्वयं समीक्षा भी कर रहे हैं।
60 प्रतिशत से कम मैपिंग वाले 100 बीएलओ के साथ एसडीएम ने की बैठक
छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में 550 बूथ हैं। इसमें गणना प्रपत्रों के डिजिटाइज होने के बाद उनकी सेल्फ व प्रोजनी मैपिंग की जा रही है। सोमवार तक 100 बूथ ऐसे थे, जिसमें मैपिंग का कार्य 60 प्रतिशत से कम था। जिस पर तहसील सभागार में एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी व तहसीलदार अवनीश कुमार ने 100 बूथों के बीएलओ व सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। उन्होंने मैपिंग कार्य की प्रगति बढ़ाने और गणना प्रपत्रों में हुई गलतियों को सुधारने के निर्देश दिए। कुछ बीएलओ ने बताया कि मतदाता सूची का डाटा बीएलओ एप पर मिसिंग है और अस्तित्व में आए नए मुहल्लों में 2003 की मतदाता सूची के मतदाता नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में एसडीएम ने बीएलओ को इन मुहल्लों में भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में जो डाटा मिसिंग है, उसके लिए टेक्नीकल टीम सुधार में लगी हुई है।
हेल्प डेस्क से कम की गई शिक्षकों की संख्या
ईएफ (इनुमरेशन फार्म) सबमिशन सेंटर पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई थी। जिस पर 15 से 20 शिक्षकों को बीएलओ की मदद के लिए लगाया गया था। लेकिन यहां कार्य की जगह बातें अधिक करने की शिकायत मिली। जिस पर अब हेेल्प डेस्क पर सिर्फ छह शिक्षक जबकि ईएफ डेस्क पर तीन शिक्षक लगाए गए हैं। इसके अलावा बीएलओ की मदद के लिए पंचायत सहायकों को भी बुलाया जा रहा है।
