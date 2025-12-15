ज्वार की पैदावार दिखाई कम,  खरीद केंद्र में पहुंची ज्यादा, सत्यापन में लापरवाही पर उरई में दो लेखपाल सस्पेंड 

जागरण संवाददाता, उरई। तहसील माधौगढ़ की मंडी में खुले खरीद केंद्र पर ज्वार फसल के गलत सत्यापन करने पर जिलाधिकारी ने दो लेखपालों को निलंबित कर दिया है। साथ ही खरीद केंद्र प्रभारी पर भी कार्रवाई की संस्तुति की है। इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित वीडियो से जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जांच कराई तो सच्चाई सामने आ गई।

जिले में पैदावार से अधिक ज्वारा क्रय केंद्रों पर पहुंच रही थी। जबकि जिले के किसान लगातार खरीद न होने की शिकायतें कर रहे थे। जांच में लेखपाल की लापरवाही सामने आई थी। जिसमें पता चला था कि ज्वार की इतनी पैदावार हुई नहीं और ज्वार की बिक्री केंद्रों पर लगातार हो रही थी।

किसानों को फसल उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए सरकार क्रय एजेंसियों से निर्धारित समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद करती है। इस बार भी ज्वार बाजरा की खरीद के लिए केंद्र खोले गए हैं। जिले में खरीद का लक्ष्य 6500 मीट्रिक टन रखा गया है। किसान ज्वार और बाजरे की फसल की बिक्री भी कर रहे हैं।

सरकारी खरीद पर अच्छा मूल्य मिलने पर बिचौलिए और व्यापारी लाभ लेने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। ताकि वे अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस तरह के मामलों को देखते हुए इस बार किसानों की फसल का सत्यापन भी कराया जा रहा है। माधौगढ़ मंडी में केंद्र पर कुछ इसी तरह की गड़बड़ी प्रकाश में आई। इंटरनेट मीडिया में ज्वार खरीद में गड़बड़ी किए जाने की खबर प्रचलित हुई तो जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच कराई तो पता चला कि दो किसानों की फसल का गलत सत्यापन किया गया है।