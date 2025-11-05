Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिर्वा विधायक से मिलता जुलता नाम सुन बाइक सवार को बेरहमी से पीटा,खड़िनी चौकी इंचार्ज व दो सिपाही निलंबित

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    कन्नौज में चेकिंग के दौरान बाइक सवार को बेरहमी से पीटने के आरोप में खड़िनी चौकी इंचार्ज और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई की और जांच के आदेश दिए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कन्नौज में चौकी इंचार्ज और दो सिपाही निलंबित।

    संवाद सूत्र, जागरण, सौरिख(कन्नौज)। कन्नौज में खाकी की दबंगई देखने को मिली। बाइक चेंकिग के लिए युवक को रोका। फिर उससे कुछ कहासुनी हुई और बाइक चालक युवक को बेरहमी से पीट दिया। मामले की शिकायत एसपी से हुई तो तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसका नाम और तिर्वा विधायक का नाम एक था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाहन चेकिंग के दौरान सौरिख थाना की चौकी खड़िनी के ग्राम नगला गूड़ा निवासी कैलाश सिंह राजपूत पुत्र सुरेश चंद अपनी बाइक से खड़िनी बाजार करके शाम वापस अपने गांव जा रहे थे। तभी नहर पुल के पास उनकी बाइक चेकिंग के दौरान कुछ आगे निकल गई थी। आरोप है कि इस पर चौकी इंचार्ज और दोनों सिपाहियों ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनको दो-तीन लाठी मारी दी थी।

    खड़िनी चाैकी इंचार्ज अंकित यादव, सिपाही अरविंद यादव व विशाल मिश्रा ने मंगलवार की देर शाम खड़िनी नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान युवक की बाइक को रोककर सीज कर दिया था। नाम पूछने पर जैसे ही युवक ने अपना नाम कैलाश सिंह राजपूत बताया तो पुलिस कर्मी भड़क गए और युवक को लाठियों से बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया था। इसके बाद विधायक कैलाश राजपूत ने थाने पहुंचकर युवक से मामले की जानकारी ली और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की शिकायत एसपी विनोद कुमार से की। सीओ छिबरामऊ की शुरूआती जांच में तीनों पुलिस कर्मी दोषी पाए गए, जिस पर उनको एसपी ने निलंबित कर दिया और तिर्वा सीओ कुलवीर सिंह को मामले की विभागीय जांच सौंपी है।

    बताया जा रहा है कि पूछे जाने पर जब अपना नाम बताया तो तिर्वा विधायक से मिलता-जुलता नाम सुनकर चौकी इंचार्ज और सिपाही चिढ़ गए और विधायक का नाम बताकर रौब जमाने की कोशिश समझा। कहा-तू नेतागीरी कर रहा है, उसके बाद तीनों ने बेरहमी से लाठी-डंडों से पीटा।

    बाइक सवार युवक की लाठियों से पिटाई के मामले में एसपी ने खड़िनी चौकी इंचार्ज व दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने तिर्वा सीओ को पूरे मामले की जांच सौंप रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

    यह भी पढ़ें- सीओ ऋषिकांत ने वीडियो जारी कर दी सफाई, बताया भूमाफिया व अधिवक्ता अखिलेश दुबे से क्या थे संबंध

    यह भी पढ़ें- MP vs EX MP: मैं कानपुर देहात का हिस्ट्रीशीटर...दिशा बैठक में ऐसा क्या हुआ जब पूर्व सांसद और सांसद में आ गई मारपीट की नौबत