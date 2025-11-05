तिर्वा विधायक से मिलता जुलता नाम सुन बाइक सवार को बेरहमी से पीटा,खड़िनी चौकी इंचार्ज व दो सिपाही निलंबित

संवाद सूत्र, जागरण, सौरिख(कन्नौज)। कन्नौज में खाकी की दबंगई देखने को मिली। बाइक चेंकिग के लिए युवक को रोका। फिर उससे कुछ कहासुनी हुई और बाइक चालक युवक को बेरहमी से पीट दिया। मामले की शिकायत एसपी से हुई तो तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसका नाम और तिर्वा विधायक का नाम एक था।

वाहन चेकिंग के दौरान सौरिख थाना की चौकी खड़िनी के ग्राम नगला गूड़ा निवासी कैलाश सिंह राजपूत पुत्र सुरेश चंद अपनी बाइक से खड़िनी बाजार करके शाम वापस अपने गांव जा रहे थे। तभी नहर पुल के पास उनकी बाइक चेकिंग के दौरान कुछ आगे निकल गई थी। आरोप है कि इस पर चौकी इंचार्ज और दोनों सिपाहियों ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनको दो-तीन लाठी मारी दी थी।

खड़िनी चाैकी इंचार्ज अंकित यादव, सिपाही अरविंद यादव व विशाल मिश्रा ने मंगलवार की देर शाम खड़िनी नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान युवक की बाइक को रोककर सीज कर दिया था। नाम पूछने पर जैसे ही युवक ने अपना नाम कैलाश सिंह राजपूत बताया तो पुलिस कर्मी भड़क गए और युवक को लाठियों से बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया था। इसके बाद विधायक कैलाश राजपूत ने थाने पहुंचकर युवक से मामले की जानकारी ली और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की शिकायत एसपी विनोद कुमार से की। सीओ छिबरामऊ की शुरूआती जांच में तीनों पुलिस कर्मी दोषी पाए गए, जिस पर उनको एसपी ने निलंबित कर दिया और तिर्वा सीओ कुलवीर सिंह को मामले की विभागीय जांच सौंपी है।