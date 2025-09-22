कन्नौज में घर में टाइल्स लगा रहे मजदूरों ने की लूटपाट, बेटी को बंधक बना महिला को मार डाला

कन्नौज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मकरंद नगर मोहल्ले में टाइल्स लगाने वाले मजदूरों ने एक बेटी को बंधक बनाकर उसकी मां की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद वे घर में लूटपाट करके फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। शहर के मोहल्ला मकरंद नगर में दिनदहाड़े खौफनाक वारदात सामने आई। घर में टाइल्स लग रहे मजदूरों ने बेटी को बंधक बनाकर मां की हत्या कर दी। इसके बाद घर में डकैती कर मजदूर फरार हो गए। पुलिस ने छानबीन शुरू की है घटना सोमवार की दोपहर करीब तीन बजे की है।

घर में टायल्स लगा रहे चाचा-भतीजे ने महिला के हाथ-पैर बांधकर पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं महिला की बेटी से अलमारी की चाबी लेकर उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद घर में मौजूद नकदी और जेवर लूटकर हत्यारोपित फरार हो गए। किसी तरह कमरे की खिड़की तोड़कर पड़ोसी की छत पर कूदकर बाहर निकली बेटी ने शोर मचाया, कमरे के अंदर महिला का शव देखकर लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश में छानबीन शुरू की है।

फतेहपुर के कस्बा बिंदकी निवासी अर्जुन श्रीवास्तव आर्यावर्त बैंक शाखा जसोदा में तैनात थे। शहर के कुतुलुपुर मकरंदनगर में करीब 22 साल पूर्व मकान खरीदकर वह रहते थे। 2020 में बैंक के पास हुई सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इससे घर में उनकी 50 वर्षीय पत्नी सुनीता श्रीवास्तव, बड़ी बेटी कोमल और छोटी दीया श्रीवास्तव रहती थीं। पिता की मौत के बाद दीया की आर्यावर्त बैंक शाखा ठठिया में लिपिक पद पर नौकरी लग गई थी। घर के पास ही भगवानपुर में सुनीता ने दूसरा भी मकान खरीद रखा था।

करीब तीन माह पूर्व से भगवानपुर स्थित मकान में बलरामपुर जिला में रहने वाला जसवंत अपने एक भतीजे के साथ टायल्स लगाने का काम कर रहा था। सोमवार से दोनों ने कुतुलपुर स्थित मकान में टायल्स लगाने का काम शुरू कर दिया। दोपहर करीब तीन बजे कोमल दूसरी मंजिल पर थी। वहीं दीया बैंक में नौकरी पर थी। जबकि सुनीता मजदूरी के पास बैठी थीं।

इस दौरान दोनों मजदूरों ने सुनीता के रस्सी से हाथ-पैर बांध दिए। मुंह सीमेंट लगाकर कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद बेरहमी से पिटाई कर सुनीता की हत्या कर दी। सुनीता की हत्या के बाद जसवंत और उसका भतीजा दूसरी मंजिल पहुंचे। यहां दोनों डंडा लेकर कोमल को धमकी देते हुए कहा कि उनके साथ 10 लोग हैं। अगर अलमारी की चाबी नहीं दीं, तो नीचे मां की हत्या कर देंगे। इससे कोमल ने अलमारी की चाबी दे दी।

इसके बाद दोनों ने कोमल को कमरे में बंदकर बाहर से कुंडी लगा दी। घर की अलमारी में रखी करीब पांच लाख की नकदी और 10 लाख के जेवर लेकर दोनों फरार हो गए। वहीं करीब साढ़े तीन बजे कोमल ने कमरे के अंदर कुर्सी रखकर रोशनदान का शीशा तोड़ा। इसके बाद पड़ोसी संतोष की छत पर कूदकर उसने शोर मचाया।

पड़ोसियों ने पहुंच कर जब अंदर सुनीता का बंधा हुआ शव देखा, तो होश उड़ गए। पड़ोसी सुनीता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी विनोद कुमार, एएसपी अजय कुमार, सीओ अभिषेक प्रताप और कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंच कर छानबीन शुरू की है।