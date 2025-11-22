कन्नौज में अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप, हार को जीत में बदलने को करवा रही SIR
कन्नौज में अखिलेश यादव ने भाजपा पर हार को जीत में बदलने के लिए एसआईआर कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपना रही है, लेकिन जनता सब समझती है। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि सपा आगामी चुनावों में भारी बहुमत से जीतेगी।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर को लेकर भाजपा पर जमकर प्रहार किया। कहा कि भाजपा हार को जीत में बदलने के लिए एसआइआर करा रही है। बिहार माडल की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी एसआइआर शुरू हुआ है। इसके बाद बंगाल में यह माडल चलेगा। शनिवार देर शाम सपा नेता बंटी शर्मा की बेटी वैष्णवी के वैवाहिक समारोह में आए अखिलेश यादव पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो फार्म निरस्त हो जाएगा। मतदाता सूची में वोट नहीं आएगा। एसडीएम और अधिकारी मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआइआर हो रहा है। कन्नौज के एक एसडीएम की रिकार्डिंग को सुना है। इसमें एसडीएम ने कहा कि बगैर तैयारी और प्रशिक्षण के एसआइआर हो रहा है। न बीएलओ और न ही बीएलए का प्रशिक्षण हुआ।
उन्होंने कहा, सपा के बीएलए तो गली और मुहल्ले भाग रहे हैं। वे लोगों को जानते हैं, लेकिन बीएलओ तो किसी को जानते भी नहीं। वह एक स्थान पर बैठक कर सेटिंग कर लेते हैं। वहीं से फोन कर कहते अपना फार्म ले जाओ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 99.8 प्रतिशत फार्म वितरण कर दिए गए हैं। कंप्यूटर पर सब फीड कर दिया और कह दिया कि फार्म बांट दिए। जबकि कई लोग फार्म वितरण न होने की शिकायत कर रहे हैं। इस तरीके से काम भाजपा के इशारे पर हो रहा है।
आरोप लगाया कि भाजपा के अधिकारी मनमर्जी करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर हार गई। पेट्रोल-डीजल और बिजली महंगी कर दी। दवाएं और इलाज है नहीं। कन्नौज में मेडिकल कालेज चला नहीं। जो सड़कें बननी थी, बनी नहीं। एंबुलेंस बर्बाद कर दी। किसान की आय दोगुणा नहीं की। मंडी बर्बाद कर दी और रेलवे स्टेशन का निर्माण ठप है। मंडी में कोई काम नहीं हुआ है। अब एसआइआर में उलझाकर तीन चार माह काटना चाहते हैं। सपा सरकार बनने पर दिल्ली की तरह कन्नौज का रेलवे स्टेशन बनेगा।
