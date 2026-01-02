जागरण संवाददाता, छतरपुर । घड़ी की सुईया जैसे ही 12 बजे पर ठहरी वैसे ही करोड़ों लोगों की आस्था के केन्द्र बागेश्वर धाम में एक साथ हनुमान चालीसा के स्वर गूंजने लगे। नववर्ष मनाने आए लाखों लोगों ने बालाजी का सानिध्य प्राप्त कर नए वर्ष की शुरुआत कर जीवन उत्तम रहने की कामना की। बागेश्वर धाम पीठाधीश पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जहां हनुमान जी का सानिध्य मिल रहा है वहां चिंता करने की फिर कोई बात नहीं रह जाती। जब हनुमान जी का साथ है तो फिर समस्या कैसी। महाराज श्री ने कहा कि 2026 में हिन्दू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की पताका पूरी दुनिया में फहराती रहे, यही बालाजी के चरणों में प्रार्थना है।

बागेश्वर धाम में नव वर्ष मनाने देश-विदेश से लाखों लोग एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। 30 दिसंबर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बदले भारत की तस्वीर बागेश्वर धाम में स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज का युवा पब, होटल या समुद्र के बीच में जाकर नव वर्ष मनाने से परहेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। युवा अब धार्मिक स्थलों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। ईश्वर से कामना है की देश के सभी लोग सुखी रहे, सभी समृद्ध हो। बागेश्वर महाराज के सानिध्य में रात 12 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लाखों लोगों ने इस पाठ में हिस्सा लिया। महाराज श्री ने कहा कि सबका जीवन स्वस्थ रहे सभी के जीवन की बढ़ाएं दूर हो।

नए वर्ष में दो संकल्प लेने का महाराज श्री का आह्वान बागेश्वर महाराज ने अपने आशीर्वचनों से श्रद्धालुओं को लाभान्वित करते हुए कहा कि नया साल कुछ नया करने के लिए आता है। आज पूरी दुनिया में 1 जनवरी से ही नए साल की शुरुआत होती है। हम सब इसे मनाते हैं। नए साल में कम से कम दो संकल्प अवश्य ले। महाराज श्री ने कहा कि पहला संकल्प उस व्यसन को छोडऩे के लिए ले जो हमें अपना गुलाम बनाए है। शरीर का कोई भी एक व्यसन नए साल में छोड़े। उन्होंने दूसरे संकल्प का आह्वान करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और मोबाइल का जितना कम उपयोग हो सके उतना कम उपयोग करें । वर्तमान में रील सहित सोशल मीडिया और मोबाइल में जो समय व्यतीत हो रहा है उसको देश के सृजनात्मक कार्यों में लगाएं और देश को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभायें।

देर शाम तक महाराज श्री ने बांटी भभूत, लोगों से की भेंट नए साल के उपलक्ष में सुबह से लेकर शाम तक गुरुवार को करीब 1 लाख लोग बागेश्वर धाम आए और बालाजी के दर्शन किए। महाराज श्री ने भी लोगों को दर्शन दिए और आशीर्वाद देते हुए भभूति वितरित की। यहां आने वाले लोग महाराज श्री की एक झलक पाने को बेताब थे। महाराज श्री भी देर शाम तक भभूत वितरित करते रहे।