बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन यात्रा में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम, तस्वीर वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन यात्रा' चल रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी धीरेंद्र शास्त्री की सनातन यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

आचार्य कृष्णम ने स्वयं इस यात्रा के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो तुरंत वायरल हो गई। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "सनातन के 'समंदर' में 'भावना' का सैलाब... अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय तस्वीर।"