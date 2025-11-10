बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन यात्रा में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम, तस्वीर वायरल
बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन यात्रा' में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल हुए। आचार्य कृष्णम ने सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री के साथ अपनी तस्वीर साझा की। धीरेंद्र शास्त्री ने दिल्ली से सनातन एकता पदयात्रा शुरू की, जिसमें संजय दत्त और शिखर धवन जैसी हस्तियों ने भी समर्थन दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन यात्रा' चल रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी धीरेंद्र शास्त्री की सनातन यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
आचार्य कृष्णम ने स्वयं इस यात्रा के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो तुरंत वायरल हो गई। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "सनातन के 'समंदर' में 'भावना' का सैलाब... अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय तस्वीर।"
तस्वीर में धीरेंद्र शास्त्री से मिलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम बेहद खुश नजर आए। दोनों गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सनातन के “समंदर” में “भावना”— Acharya Pramod (@AcharyaPramodk) November 8, 2025
का सैलाब,
अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय तस्वीर,
सत्य-सनातन-सर्वदा. @bageshwardham#ShreeKalkiDham pic.twitter.com/WM2B6gFbpX
सात नवंबर को दिल्ली से शुरू की सनातन यात्रा
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री ने सात नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी मां मंदिर से सनातन एकता पदयात्रा की शुरुआत की। रविवार को पदयात्रा हरियाणा के सीकरी स्थित शगुन गार्डन विश्राम स्थल पहुंची है।
सनातन एकता पदयात्रा में लगातार सनातनियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। नामचीन हस्तियां पदयात्रा में शामिल होकर अपना समर्थन दे रही हैं। शनिवार को फिल्मस्टार संजय दत्त, क्रिकेटर शिखर धवन ने अपना समर्थन पदयात्रा को दिया और पदयात्रा में शामिल होकर फरीदाबाद तक चले।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।