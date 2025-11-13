बागेश्वर धाम बाबा की सनानत एकता यात्रा: आठ जोन व 18 सेक्टर में 3000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था
बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा वृंदावन आ रही है, जिसमें एक लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा के लिए आठ जोन और 18 सेक्टर बनाए गए हैं। मथुरा समेत कई जिलों से तीन हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कोसीकलां अनाजमंडी में पहला पड़ाव होगा, जहाँ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां। वृंदावन आ रही बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में एक लाख यात्रियों के शामिल होने की संभावना है। इसको लेकर आठ जोन व 18 सेक्टर में सुरक्षा रहेगी। मथुरा के साथ फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज के साथ मेरठ जोन के तीन हजार पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे।
पहला पड़ाव यहां होगा
बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का मथुरा में पहला पड़ाव स्थल कोसीकलां अनाजमंडी है। एसपी देहात सुरेशचंद्र रावत ने बताया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान की सीमा होने चलते यहां पदयात्रियों की संख्या एक लाख तक पहुंच सकती है। इसी के अनुसार तैयारियां की गई हैं।
यहां से आया पुलिसबल
फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज के साथ मेरठ जोन से पुलिस बल मंगाया है। पुलिस के साथ इंटेलीजेंस की टीमें भी तैनात हैं। यात्रा के दौरान तीन हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। पड़ाव स्थल की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि कोई अव्यवस्था न फैल सके।
