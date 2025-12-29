Language
    कोहरे में रोडवेज और स्कूल बस की भीषण भिंड़त, आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर हादसा; तीन लोग घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    हाथरस के सासनी में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर कोहरे के कारण एक रोडवेज बस और स्कूल बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे के बाद क्षतिग्रस्त रोडवेज बस। जागरण

    जागरण संवाददाता, हाथरस। जिले के सासनी में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर जरैया मोड़ के पास कोहरे के कारण रोडवेज बस और स्कूल बस की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह हादसा ओवरटेक करने और कोहरे के कारण में हुआ। गनीमत रही कि दुर्घटना के समय स्कूल बस में कोई बच्चा सवार नहीं था।

    कोहरे में रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर, तीन घायल

    डीपीएस स्कूल की बस जिसमें केवल परिचालक और चालक थे, हाथरस की ओर से अलीगढ़ जा रही थी। जरैया मोड़ के पास अलीगढ़ की तरफ से आ रही रोडवेज बस से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद रोडवेज बस का चालक मौके से फरार हो गया।

    ये हुए घायल

    घायलों की पहचान रोहतांन सिंह निवासी नगला सड़क (स्कूल बस परिचालक); संतोषी निवासी नगोला, खैर, अलीगढ़ (रोडवेज बस यात्री); और कलवेंद्र (स्कूल बस चालक) निवासी नगला लक्ष, सासनी के रूप में हुई है। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

