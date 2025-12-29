कोहरे में रोडवेज और स्कूल बस की भीषण भिंड़त, आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर हादसा; तीन लोग घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। जिले के सासनी में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर जरैया मोड़ के पास कोहरे के कारण रोडवेज बस और स्कूल बस की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह हादसा ओवरटेक करने और कोहरे के कारण में हुआ। गनीमत रही कि दुर्घटना के समय स्कूल बस में कोई बच्चा सवार नहीं था।

कोहरे में रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर, तीन घायल डीपीएस स्कूल की बस जिसमें केवल परिचालक और चालक थे, हाथरस की ओर से अलीगढ़ जा रही थी। जरैया मोड़ के पास अलीगढ़ की तरफ से आ रही रोडवेज बस से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद रोडवेज बस का चालक मौके से फरार हो गया।