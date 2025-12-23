कोहरा और कड़ाके की ठंड से बचने को एडवाइजरी, हाथरस प्रशासन ने जारी किए इमरजेंसी नंबर

जागरण संवाददाता, हाथरस। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से कोहरे और ठंड से बचने को एडवाइजरी जारी की है। ठंड,पाला,घने कोहरे से बचाव को क्या करें। इस बारे में बताया गया है। इस मौसम में गर्म एवं मोटे, पूर्ण शरीर को ढकने वाले कपड़े अवश्य पहनें।

कोहरे और ठंड से बचने को जारी की गई एडवाइजरी जूता, मोजा, इनर एव टोपी, मफलर का प्रयोग अवश्य करें। बच्चों को अच्छी तरह ऊनी कपड़ों से ढक कर रखें एवं बुजुर्गाे का विशेष ध्यान रखें। पीने व स्नान करने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग अवश्य करें। स्वस्थ ताजा एवं गरम भोजन का उपयोग करें एवं गरम पेय पदार्थ जैसे सूप आदि का सेवन करें।

अलावों का प्रयोग करें, रैन बसेरा का लें सहारा ठंड से बचाव के लिये जनपद में विभिन्न स्थानों पर दैनिक रूप से जलाये जा रहे अलावों का भी उपयोग करें। निराश्रित,असहाय व्यक्तियों एवं आमजनमानस से अपील की जाती है कि ठंड से बचाव को जनपद में नगरपालिका, नगर पंचायत द्वारा संचालित रैन बसेरों का सहारा, उपयोग करें।

पशुओं को ठंड से बचाएं एवं निमोनिया, डायरिया, खुरपका व मुंहपका इत्यादि से बचाव के लिये टीकाकरण अवश्य कराएं। किसी भी सलाह के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष हाथरस के दूरभाष नंबर -05722-297643, 9454417798, 9520782782, 9456445032 से संपर्क कर सकते हैं।

घने कोहरे से बचाव को ‘क्या ना करें’ रात में बंद कमरे में परिवार के साथ अंगीठी जलाकर न सोएं। बंद कमरें में अंगीठी जलाने से जहरीली गैस बननें तथा दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। कोहरे और धुंध में वाहन चलाते वक्त ‘क्या करें क्या न करें’ कोहरे के दौरान वाहन धीरे चलाएं, वाहन को लो बीम हेडलाइट पर रखें। वाहन चलाते समय सामने आने वाले वाहनों का विशेष ध्यान रखें। कोहरे में वाहन तेजी से ना चलायें। कोहरा व धुंध में रास्ता समझने के लिए वाहन में फाग लाइट अवश्य लगाएं। गाडी को हमेशा नियंत्रित गति से चलायें ताकि उसे आसनी से रोका जा सके। क्योकि घने कोहरे में तेजी से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है।