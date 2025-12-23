दिल्ली AIIMS में हाथरस की बेटी ने फहराया परचम, मानवी बंसल ने नेत्र रोग पीजी में हासिल किया गोल्ड मेडल

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। हाथरस की बेटी मानवी बंसल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। एम्स नई दिल्ली जैसे देश के सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान में नेत्र रोग (आफ्थैल्मोलाजी) के पीजी रेजिडेंट्स के बीच आयोजित फाइनल परीक्षा में मानवी ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल के लिए चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे हाथरस में खुशी और गर्व का माहौल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेत्र रोग पीजी में हासिल किया गोल्ड मेडल मानवी बंसल शहर के गिर्राज कॉलोनी की निवासी हैं और उनके पिता राजकुमार अग्रवाल हींग के प्रतिष्ठित कारोबारी हैं। वहीं, माता सोनल अग्रवाल सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं। मानवी की प्रारंभिक शिक्षा डीपीएस अलीगढ़ से हुई, जहां से उन्होंने अपनी मेधा और अनुशासन का परिचय दिया।

मानवी ने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान भी मानवी की गिनती मेधावी छात्रों में रही। वर्ष 2023 में मानवी का चयन एम्स नई दिल्ली में नेत्र रोग पीजी कोर्स के लिए हुआ था, जिसे चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

उपलब्धि से परिवार में खुशी और गर्व का माहौल कड़ी प्रतिस्पर्धा और कठिन प्रशिक्षण के बीच मानवी ने न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि फाइनल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक अंक हासिल किए। इसके चलते उन्हें गोल्ड मेडल के लिए चयनित किया गया, जो किसी भी मेडिकल छात्र के लिए सपने जैसा सम्मान होता है। मानवी बंसल की इस सफलता पर जिले के शिक्षकों, चिकित्सकों, समाजसेवियों और परिचितों ने उन्हें बधाइयां दी हैं। उनका कहना है कि मानवी जैसी बेटियां आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं, जो यह दिखाती हैं कि निरंतर मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है।