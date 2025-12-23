Language
    दिल्ली AIIMS में हाथरस की बेटी ने फहराया परचम, मानवी बंसल ने नेत्र रोग पीजी में हासिल किया गोल्ड मेडल

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:37 AM (IST)

    हाथरस की मानवी बंसल ने एम्स नई दिल्ली में नेत्र रोग में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। गिर्राज कालोनी निवासी मानवी ने डीपीएस अलीगढ़ से प्र ...और पढ़ें

    मानवी बंसल।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। हाथरस की बेटी मानवी बंसल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। एम्स नई दिल्ली जैसे देश के सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान में नेत्र रोग (आफ्थैल्मोलाजी) के पीजी रेजिडेंट्स के बीच आयोजित फाइनल परीक्षा में मानवी ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल के लिए चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे हाथरस में खुशी और गर्व का माहौल है।

    नेत्र रोग पीजी में हासिल किया गोल्ड मेडल

    मानवी बंसल शहर के गिर्राज कॉलोनी की निवासी हैं और उनके पिता राजकुमार अग्रवाल हींग के प्रतिष्ठित कारोबारी हैं। वहीं, माता सोनल अग्रवाल सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं। मानवी की प्रारंभिक शिक्षा डीपीएस अलीगढ़ से हुई, जहां से उन्होंने अपनी मेधा और अनुशासन का परिचय दिया।

    मानवी ने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान भी मानवी की गिनती मेधावी छात्रों में रही। वर्ष 2023 में मानवी का चयन एम्स नई दिल्ली में नेत्र रोग पीजी कोर्स के लिए हुआ था, जिसे चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

    उपलब्धि से परिवार में खुशी और गर्व का माहौल

    कड़ी प्रतिस्पर्धा और कठिन प्रशिक्षण के बीच मानवी ने न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि फाइनल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक अंक हासिल किए। इसके चलते उन्हें गोल्ड मेडल के लिए चयनित किया गया, जो किसी भी मेडिकल छात्र के लिए सपने जैसा सम्मान होता है। मानवी बंसल की इस सफलता पर जिले के शिक्षकों, चिकित्सकों, समाजसेवियों और परिचितों ने उन्हें बधाइयां दी हैं। उनका कहना है कि मानवी जैसी बेटियां आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं, जो यह दिखाती हैं कि निरंतर मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है।

    हाथरस की इस होनहार बेटी ने अपनी उपलब्धि से पूरे जनपद का मान बढ़ाया है। उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर है कारोबारी परिवार। व्यापारी वर्ग वाले परिवार से जुड़ी मानवी का परिवार अब उच्च शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनकी बड़ी बहन पलक बंसल सेंट स्टीफन हास्पिटल नई दिल्ली में रेडियोलाजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं, जबकि छोटा भाई शिव बंसल दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि परिवार में शिक्षा और मेहनत की मजबूत परंपरा रही है।