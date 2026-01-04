हाथरस का 2 KG का अमरूद देख CM योगी हुए गदगद, हाथ में लेकर फोटो खिंचवाई; किसानों की समस्याओं पर दिया ध्यान

जागरण संवाददाता, हाथरस। सासनी के प्रसिद्ध अमरूद की 15 से अधिक प्रजातियां देख सीएम योगी आदित्यनाथ गदगद हो गए। उन्होंने करीब दो किलो का एक अमरूद हाथ में लिया तो फोटो करा उस पल को यादगार बना लिया। हाथरस के सासनी क्षेत्र की अमरूद की बागबानी के बारे में उन्होंने बारीकी से जानकारी भी ली।

विधायक ने अमरूद के उजड़ते बागों और बागवानों की चिंता को सीएम से साझा किया। सीएम ने इसके बचाव के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात विधायक से कही है।

विधायक ने किसानों के साथ मिलकर बागबानी की चुनौतियां बताईं

विधायक अंजुला माहौर, बागवानी करने वाले किसान और संगठन के पदाधिकारियों के साथ सीएम से मिलीं। उन्होंने सीएम काे अमरूद से भरी टोकर भेंट की। इसमें 15 से अधिक प्रजातियों के अमरूद थे। दो किलो के करीब बजन का अमरूद देख सीएम भी खुश हो गए। उन्होंने इसकी पैदावार, लागत के बारे जानकारी की। विधायक ने लगातार होने वाले बागों के उजड़ने की समस्या को रखा। इसके पीछे पानी की कमी और मिट्टी की नमी कम होने की बात भी सीएम से साझा की।