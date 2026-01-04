Language
    शराब पिलाकर अप्राकृतिक संबंध बनाता है पति, कमरे में रखा जाता है भूखा-प्यासा; विवाहिता के सनसनीखेज आरोप से पुलिस सन्न

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:59 AM (IST)

    फिरोजाबाद की एक विवाहिता ने मथुरा निवासी ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही 10 लाख रुपये की मांग की ज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विवाहिता ने दहेज की मांग पूरी न होने पर मथुरा निवासी ससुरालीजन पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन पर घर से निकालने के साथ पति पर जबरन शराब पिलाने और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं।

    उत्तर क्षेत्र निवासी युवती की शादी दो वर्ष पहले मथुरा में हुई थी शादी

    पुलिस को दिए शिकायती पत्र में विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी 23 नवंबर 2023 को मथुरा के एक युवक से हुई थी। शादी में मिले दहेज से ससुरालीजन असंतुष्ट थे। पति, ससुर, सास, जेठ और जेठानी 10 लाख रुपये की मांग करते थे। इसके लिए उसके साथ अक्सर गाली गलौज और मारपीट करते और भूखा-प्यासा भी रखा जाता था। 

    ससुरालीजन ने घर से निकाला, दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज

    पति अक्सर शराब के नशे में आते थे और उसे भी जबरन शराब पिलाते थे। विरोध करने पर मारपीट और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते थे। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालीजन के साथ पंचायत भी की, लेकिन उनके रवैये में बदलाव नहीं आया। उसके बेटी होने का ताना मारते थे। 19 सितंबर को आरोपित उसे घर से निकाल दिया।

    मथुरा पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर अंजीश कुमार ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख कर घटना की जांच की जा रही है।