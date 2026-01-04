ट्यूबवेल का छोटा सा कमरा और 20 लोग: पुलिस पहुंची तो मच गई भगदड़, कई कार और बाइक बरामद
संवाद सहयोगी, जागरण, शिकोहाबाद। गांव ऊबटी स्थित खेत पर बने नलकूप की कोठरी में में शुक्रवार रात जुए का फड़ सजा हुआ था। जहां हजारों के दांव लगाए जा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर फड़ संचालक और एक हिस्ट्रीशीटर सहित 20 जुआरियों को मौके से पकड़ लिया। 2.89 लाख रुपये, 20 मोबाइल, तीन कार और दो बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेेजा है।
मौके से 20 मोबाइल, तीन कार और दो बाइक भी मिलीं
शुक्रवार रात 10 बजे गांव ऊबटी में मुन्नालाल के खेतों पर बनी नलकूप की कोठरी में जुआरियों की महफिल सजी हुई थी। इसकी भनक लगने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा। इसके बाद चारों ओर से कोठरी को घेर लिया। पुलिस को देख जुआ खेलने वाले इधर से उधर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जुआरियों को पकड़ लिया। सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि नगला जवाहर निवासी सनेाज पंडित इस फड़ को संचालित कर रहा था।
ये लोग पकड़े गए
पुलिस ने जुआरियों के नाम जसराना के जफारा निवासी राेहित, गौरव, शिकोहाबाद के आमरी निवासी दिलीप, कटरा बाजार निवासी सौरभ, स्वामी नगर निवासी ओमवीर, कौरारा निवासी कालीचरन, मैनपुरी, घिरोर के नगला रढ़ा निवासी बंटू, नगला जवाहर निवासी सनोज, नसीरपुर के कुतुकपुर निवासी रंजीत, छैछापुर निवासी अनिल, अभिषेक, आगरा, बाह के नरहौली निवासी वीरपाल, रामभरत, अखिलेश, प्रदीप, अजय, शिकोहाबाद के निजामपुर गढूमा निवासी शैलेष, बोझिया निवासी कन्हैया, नौशहरा निवासी अतुल, जफारा निवासी श्रीलेश बताए हैं। इनमें सौरभ हिस्ट्रीशीटर है।
