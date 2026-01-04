अजगर ने फैलाई मैनपुरी के एक गांव में दहशत, वनकर्मियों ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

संवाद सूत्र, जागरण. बेवर। गांव मझोला में शनिवार शाम को एक अजगर आ गया। वह पशु बाड़े में बंधी बकरियों की ओर जा रहा था। उसे देखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर को रेस्क्यू कर नदी किनारे जाकर जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया।

पशुओं के पास पहुंचने से पहले देख लिया गांव मझोला निवासी चोखे लाल शाक्य का गांव के किनारे पर मकान बना हुआ है। यहीं पर उनकी पशुशाला है। इसमें एक गाय, दो भैंस, छह बकरियां बंधी रहती हैं। शनिवार को थोड़ी धूप निकली तो बकरियां सड़क किनारे धूप में बांध दी गईं। दोपहर दो बजे के करीब सर्विस रोड किनारे खेतों से निकल कर अजगर बकरियों की तरफ रेंगकर जा रहा था तभी एक ग्रामीण की नजर पड़ी तो उसने शोर मचाया। महिलाओं और बच्चों की यहां भीड़ लग गई।