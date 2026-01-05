हापुड़ बाइपास पर ट्रक से गिरी संदिग्ध सफेद धातु, चांदी समझकर बटोरने उमड़ी भीड़; लगा लंबा जाम
हापुड़ देहात क्षेत्र में सोमवार को ततारपुर बाइपास पर एक चलते ट्रक से संदिग्ध सफेद धातु सड़क पर गिर गई। चांदी होने की अफवाह फैलते ही लोगों की भीड़ जमा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ततारपुर बाइपास से बुलंदशहर कट के पास एक चलते ट्रक से सड़क पर संदिग्ध सफेद धातु गिर गई।
सफेद धातु गिरते ही मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और देखते ही देखते यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बाइपास पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। लोग उस धातु को चांदी समझकर बटोरने में लग गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ट्रक गढ़मुक्तेश्वर की ओर से आता हुआ ततारपुर बाइपास के रास्ते दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रक बुलंदशहर कट के पास पहुंचा, उसमें से सफेद रंग की कुछ धातु की वस्तुएं सड़क पर गिर गईं। इसे देखकर वहां से गुजर रहे लोग रुक गए और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। कई लोग उस धातु को उठाने लगे।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एसपी ज्ञानंजय सिंह ने किए 28 दारोगा और 59 पुलिसकर्मियों के तबादले
बाइपास पर जाम की बनी स्थिति
मौके पर मौजूद लोगों के बीच यह चर्चा तेजी से फैल गई कि सड़क पर गिरी सफेद धातु चांदी है। इसी दावे के चलते भीड़ और अधिक बढ़ गई, जिससे बाइपास पर जाम की स्थिति बन गई। जाम की सूचना मिलते ही थाना हापुड़ देहात पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह यातायात को सुचारू कराया।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में पुलिस मुठभेड़: गौकशी की फिराक में घूम रहे चार बदमाश दबोचे, जवाबी कार्रवाई में 2 घायल
थाना हापुड़ देहात प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल सफेद धातु के चांदी होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धातु किस वाहन से गिरी और इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।