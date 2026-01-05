हापुड़ बाइपास पर ट्रक से गिरी संदिग्ध सफेद धातु, चांदी समझकर बटोरने उमड़ी भीड़; लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ततारपुर बाइपास से बुलंदशहर कट के पास एक चलते ट्रक से सड़क पर संदिग्ध सफेद धातु गिर गई। सफेद धातु गिरते ही मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और देखते ही देखते यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बाइपास पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। लोग उस धातु को चांदी समझकर बटोरने में लग गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ट्रक गढ़मुक्तेश्वर की ओर से आता हुआ ततारपुर बाइपास के रास्ते दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रक बुलंदशहर कट के पास पहुंचा, उसमें से सफेद रंग की कुछ धातु की वस्तुएं सड़क पर गिर गईं। इसे देखकर वहां से गुजर रहे लोग रुक गए और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। कई लोग उस धातु को उठाने लगे।