हापुड़ में पुलिस मुठभेड़: गौकशी की फिराक में घूम रहे चार बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 2 घायल

जागरण संवाददाता, हापुड़। जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में पुलिस गश्त और चेकिंग के दौरान गौकशी की फिराक में घूम रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो बदमाशों को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि दो अन्य को मौके से दबोच लिया गया। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह मुठभेड़ फुलड़ी नहर पटरी के किनारे खेतों में उस समय हुई, जब गोकश प्रतिबंधित पशु का कटान करने की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तार बदमाशों ने थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में पूर्व में हुई गौकशी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है।

प्रतिबंधित पशु समेत हथियार और वाहन बरामद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक जीवित प्रतिबंधित पशु, अवैध असलहा, जिंदा व खोखा कारतूस, एक बाइक, एक ईको कार और पशु कटान में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में घायल व गिरफ्तार बदमाशों ने अपने नाम फिरोज पुत्र कमरुद्दीन, निवासी अल्लाबख्शपुर, थाना गढ़मुक्तेश्वर (घायल), इनायत पुत्र अब्दुल कादिर उर्फ चिराग शेख, निवासी ग्राम वैट, थाना सिंभावली (घायल), अजहरुद्दीन पुत्र मोबीन, निवासी शाहपुर, थाना गजरौला, जनपद अमरोहा, और मनोज पुत्र श्रीपाल, निवासी दोजा, थाना बिनौली, जनपद बागपत बताए हैं।