Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मसूरी गुलावठी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, युवक की दर्दनाक मौत

    By Rahul Gahlot Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:04 PM (IST)

    मसूरी-गुलावठी रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में गाजियाबाद निवासी करण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने दोस्त अरुण के साथ मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे, तभ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मसूरी-गुलावठी रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में गाजियाबाद निवासी करण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, धौलाना। रविवार को मसूरी-गुलावठी रोड पर एक और दर्दनाक हादसा हो गया। रिश्तेदारों से मिलने आया एक युवक घर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मंज़िल तक पहुंचने से पहले ही सड़क पर उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। तेज़ रफ़्तार ट्रक की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर उसके साथ मौजूद उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

    हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। खबरों के मुताबिक, गाजियाबाद का रहने वाला करण कुमार रविवार दोपहर अपने दोस्त अरुण, जो जमालपुर गुलावठी का रहने वाला है, के साथ मोटरसाइकिल से गाजियाबाद लौट रहा था। जैसे ही वे देहरा नहर के पास पहुंचे, मसूरी की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि करण का हेलमेट टूट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान अरुण मोटरसाइकिल से उछलकर सड़क किनारे गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    स्टेशन हाउस ऑफिसर मनीष चौहान ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।