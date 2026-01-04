हापुड़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एसपी ज्ञानंजय सिंह ने किए 28 दारोगा और 59 पुलिसकर्मियों के तबादले

Language
    By Mukul Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:59 PM (IST)

    जागरण संवाददादता, हापुड़। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने जिले के विभिन्न थानों व पुलिस लाइन में तैनात 28 दारोगाओं व 59 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। पिछले दिनों उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षकों के तबादले किए थे।

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक मेजर सिंह विर्क को थाना पिलखुवा की कालेज गेट चौकी प्रभारी, थाना बाबूगढ़ में तैनात उपनिरीक्षक कृष्णपाल सिंह को चौकी प्रभारी एसएसवी थाना हापुड़ नगर, थाना गढ़मुक्तेश्वर में तैनात उपनिरीक्षक राजवीर सिंह को प्रभारी चौकी वैट थाना सिंभावली, पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक संजय शर्मा को वरिष्ठ उपनिरीक्षक सिंभावली, वरिष्ठ उपनिरीक्षक सिंभावली वासुदेव को हटाकर उन्हें थाना सिंभावली में तैनात किया है।

    वहीं पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक सुशील शर्मा, देवेंद्र कुमार व दीपक गौतम को थाना गढ़मुक्तेश्वर, उपनिरीक्षक जसवीर सिंह व अजय कुमार को थाना हापुड़ देहात, उपनिरीक्षक मुकेश कुमार व मुकेश शर्मा को थाना धौलाना, उप-निरीक्षक योगेश कुमार व सतीश शर्मा को थाना पिलखुवा, उप-निरीक्षक पिंकू कुमार व संदीप कुमार को थाना सिंभावली, उप-निरीक्षक वीरेश व रविंद्र कुमार को थाना बाबूगढ़ में पदस्थापित किया गया है।

    उप-निरीक्षक लक्ष्मण सिंह व थाना गढ़मुक्तेश्वर में तैनात महिला उप-निरीक्षक विनीता रानी को थाना बहादुरगढ़, उप-निरीक्षक पालाराम को थाना कपूरपुर, उप-निरीक्षक जयकरन सिंह व प्रभारी चौकी वैट जयइंद्र को महिला थाना, प्रभारी चौकी एसएसवी उपनिरीक्षक आजादवीर को थाना हापुड़ नगर, उप-निरीक्षक धीरज राठी का थाना साइबर अपराध से प्रभारी चौकी कालेज गेट किया गया स्थानांतरण निरस्त और थाना कपूरपुर में तैनात उप-निरीक्षक मनोज अहलावत व थाना गढ़मुक्तेश्वर में तैनात उपनिरीक्षक रजत कुमार को पुलिस लाइन भेजा है। इनके अलावा 59 पुलिसकर्मियों के भी तबादले किए गए हैं।