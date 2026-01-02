हापुड़ में दो समुदायों के बीच मामूली विवाद में जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल; इलाके में तनाव
हापुड़ के काठीखेड़ा और सलाई गांवों के दो समुदायों के बीच उपले चोरी को लेकर विवाद हिंसक हो गया। दोनों पक्षों में पथराव और मारपीट हुई, जिसमें करीब छह लो ...और पढ़ें
केशव त्यागी, हापुड़। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा और पड़ोसी गांव सलाई के दो अलग अलग समुदायों के लोगों बीच उपला (गोबर के कंडे) चोरी को लेकर शुरू हुए विवाद उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव किया और मारपीट की, जिसमें करीब छह लोग घायल हो गए। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, काठीखेड़ा गांव निवासी सुरेंद्र के उपले पिछले कई दिनों से चोरी हो रहे थे। वह चोरी करने वालों की तलाश में थे। शुक्रवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि सलाई गांव का दूसरे समुदाय एक युवक उपले चुरा रहा है। सुरेंद्र मौके पर पहुंचे और विरोध किया, जिससे विवाद शुरू हो गया। देखते-ही-देखते दोनों गांवों से बड़ी संख्या में लोग जुट गए और मामला हाथापाई से बढ़कर पथराव तक पहुंच गया।
मौके पर भारी पुलिस बल
सूचना मिलते ही सीओ सिटी वरुण मिश्रा और थाना हापुड़ देहात के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि उपला चोरी को लेकर दो गांवों के बीच यह विवाद हुआ था। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
