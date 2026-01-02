हापुड़ में दो समुदायों के बीच मामूली विवाद में जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल; इलाके में तनाव

केशव त्यागी, हापुड़। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा और पड़ोसी गांव सलाई के दो अलग अलग समुदायों के लोगों बीच उपला (गोबर के कंडे) चोरी को लेकर शुरू हुए विवाद उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव किया और मारपीट की, जिसमें करीब छह लोग घायल हो गए। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया।

