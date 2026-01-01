Language
    मुठभेड़ में 20 हजार के इनामी गैंगस्टर को लगी गोली, हापुड़ पुलिस को ऐसे मिली सफलता

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:27 PM (IST)

    हापुड़ में नए साल पर पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी कार्रवाई हुई। हाफिजपुर पुलिस ने रामपुर अंडरपास के पास 20 हजार के इनामी गैंगस्टर गौरव को मुठभेड़ में घ

    Hero Image

    मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ 20 हजार का इनामी बदमाश। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। नए साल के आगमन के साथ ही पुलिस की सतर्कता से बृहस्पतिवार रात एक बड़े अपराधी को दबोच लिया गया। थाना हाफिजपुर की ने रामपुर अंडरपास के नीचे बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई।

    इस दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से 20 हजार का इनामी गैंगस्टर घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश जिला अमरोहा के थाना गजरौला के गांव नईपूरा का गौरव है। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि नए साल के मद्देनजर थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ रामपुर अंडरपास के नीचे संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस की चेकिंग से बचने की कोशिश में भागने लगा।

    

    पुलिस टीम ने बिना देर किए उसका पीछा शुरू किया। कुछ दूरी तय करने के बाद बदमाश हड़बड़ाहट में जंगल की ओर कच्चे रास्ते पर मुड़ गया, जहां उसकी बाइक फिसलकर गिर गई। गिरने के बावजूद वह नहीं रुका और खड़े होकर पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने की नीयत से अपने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे काबू में किया और घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया।

    घायल बदमाश से एक तमंचा, चार कारतूस बरामद हुए है। गिरफ्तार बदमाश गौरव के एक कुख्यात अपराधी है, जो थाना बहादुरगढ़ से गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।

    पुलिस के अनुसार, बदमाश विभिन्न जिलों में उसके खिलाफ लूट, चोरी और अन्य अपराधों के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उसके अन्य मुकदमों और साथियों की जानकारी जुटा रही है, ताकि उसके अपराधी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके।