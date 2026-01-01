मुठभेड़ में 20 हजार के इनामी गैंगस्टर को लगी गोली, हापुड़ पुलिस को ऐसे मिली सफलता

जागरण संवाददाता, हापुड़। नए साल के आगमन के साथ ही पुलिस की सतर्कता से बृहस्पतिवार रात एक बड़े अपराधी को दबोच लिया गया। थाना हाफिजपुर की ने रामपुर अंडरपास के नीचे बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से 20 हजार का इनामी गैंगस्टर घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश जिला अमरोहा के थाना गजरौला के गांव नईपूरा का गौरव है। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।



एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि नए साल के मद्देनजर थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ रामपुर अंडरपास के नीचे संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस की चेकिंग से बचने की कोशिश में भागने लगा।

